Planiška skakalnica ne ogroža Zelencev

Na območju naravnega rezervata Zelenci so ob letošnji suši zaznali izrazito nizek vodostaj. Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je na poziv prebivalcev oktobra na tem območju izvedla ekološko patruljo in opozorila, da bi vzroke lahko iskali tudi v črpanju vode za bazen na bližnjem smučišču ter polivanju vode po skakalnicah v Planici, in o tem obvestila okoljsko ministrstvo.