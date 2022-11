Tiskovna konferenca, trening, kosilo, počitek in šele zvečer polet v Cluj. Takšen je bil včerajšnji delovni dan slovenske nogometne reprezentance, ki jo danes ob 17.30 v Cluju čaka prijateljska tekma z Romunijo. Slovenski selektor Matjaž Kek ni izkoristil možnosti, da bi ekipa sinoči trenirala na prizorišču tekme, ampak je zadnjo vadbo opravil doma, kjer je imel v bazi na Brdu pri Kranju precej več časa od ene ure, ki ga mora po protokolu tekmecu nameniti gostitelj tekme. Na vsakem koraku je opazno, da je uspešen zaključek z obstankom v ligi narodov dvignil razpoloženje v ekipi in samozavest igralcev ter članov strokovnega štaba. Vsi so odločeni, da bodo tekmi z Romunijo in v nedeljo s Črno goro v Stožicah izkoristili še za zadnjo pripravo pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo marca prihodnje leto.

»Ker je to zadnje druženje pred marcem, ko bo šlo takoj na glavo, ga skušamo izkoristi čim bolje. Tekmeca sta tako kakovostna, da bomo morali tekmi odigrati na najvišji ravni. Namen pripravljalnih tekem je, da poskusiš nekaj novega in drugačnega ter porazdeliš minute na igrišču,« je povedal selektor Matjaž Kek. Prav te dni je minilo 21 let, odkar je Slovenija v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2002 premagala Romunijo in poskrbela za enega najlepših trenutkov v slovenski športni zgodovini.

»Romunija ima kakovostne posameznike s prepoznavnim načinom igranja. Ker ima izredno hitre igralce, ima bliskovit prehod v napad ter izvaja visok pritisk na zadnjo linijo tekmeca,« je o današnjem tekmecu pojasnil Kek. Pohvalil je delo vseh igralcev na treh treningih na Gorenjskem. »To je skupina, ki je v letošnjem letu s slabimi in dobrimi trenutki dokazala, da si zasluži zaupanje. Fantje se morajo zavedati, da so sposobni še boljših predstav. Zadovoljen sem bil z njihovim odgovorom na upravičene kritike,« je razlagal Kek. Razkril je, da sta debitanta Andres Vombergar in Matevž Vidovšek doživela krst v reprezentanci, tako da sta morala zapeti. »Oba sta imela lep nastop. Ker gre za skrivnost slačilnice, vam ne morem povedati, ali je Vombergar pel v španščini in ali je Vidovšek glede na višino skoraj porušil strop,« je končal Kek.

»Radi bi nadaljevali dober niz z zadnjih tekem in še nadgradili kakovost igre. Upam, da bomo dobro formo iz klubov prenesli na zadnji dve tekmi,« je v imenu igralcev povedal napadalec Andraž Šporar, ki se je v napadu dobro ujel z Benjaminom Šeškom. »Na igrišču nas je enajst proti enajstim. Pomembno je, da tisti, ki je na igrišču, naredi maksimum. Ni pomembno, ali sva Šeško in jaz ali druga dva napadalca,« je diplomatsko odgovoril Šporar. Želi si, da bi na svetovnem prvenstvu zmagala Portugalska, predvsem zaradi vsega, kar se dogaja okrog Cristiana Ronalda. Kek je dodal, da bo navijal za Hrvaško, ki mu je veliko dala v njegovi trenerski karieri, in Srbijo. Med favoriti je ob prvih favoritih Brazilcih izpostavil tudi Urugvajce kot možno presenečenje.