Varovanci Radovana Gačiča so z zmago potrdili svoje napovedi, da se bodo borili za drugo mesto, ki vodi v izločilne boje. Za to so danes morali zmagati, svojo nalogo pa so uspešno opravili, pri tem pa so jim pomagali tudi gostje, ki so igrali brez dveh najboljših igralcev, nemškega reprezentanta Tobiasa Branda in čilskega korektorja Sebastiana Geverta.

Kljub temu, da so bili gosti oslabljeni, domači do zmage niso prišli na lahek način. V prvem nizu so na začetku že kar prepričljivo zaostajali, a v končnici strli tekmece, vlogo lovca tekmecu nato prepustili v drugem nizu, tretjega celo izgubili. V četrtem pa so bili prepričljivo boljši, niz se je končal z izidom 25:13.

Ljubljančani so se dokopali predvsem po zaslugi učinkovitega napada, v katerem sta glavno vlogo odigrala Matej Kök in Nikola Gjorgiev, oba sta dosegla 19 točk, Matic Videčnik pa se je izkazal s petimi bloki.