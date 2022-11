Evropsko prvenstvo v odbojki za ženske, ki bo potekalo med 15. avgustom in 3. septembrom prihodnje leto, bodo gostile Belgija, Estonija, Italija in Nemčija. Na prvenstvu bo že tretjič po vrsti nastopalo 24 reprezentanc. Organizatorji so si lahko še pred žrebom izbrali eno izmed držav, ki bo nastopala v njihovi skupini, in tako se je Belgija odločila za Slovenijo. Poleg njiju bodo v skupini A, ki bo tekmovala v Gentu, igrale še Srbija, Poljska, Ukrajina in Madžarska. Izločilni boji bodo potekali v Firencah in Bruslju, ki bo gostil tudi obračune najboljših štirih ekip.

Najboljši odbojkarji stare celine bodo tekmovali med 28. avgustom in 16. septembrom. Moški turnir bodo skupaj gostili Bolgarija, Izrael, Italija in Severna Makedonija. Slovenci so bili na podlagi svoje visoke uvrstitve na evropski lestvici razporejeni v prvi boben žreba. Trikratni evropski podprvaki so bili izžrebani v skupino B, ki bo svoje tekme igrala v Varni. Tam se bodo pomerili z gostitelji Bolgari, poleg njih pa še s Finsko, Ukrajino, Hrvaško in Španijo. Tekme osmine finala in četrtfinalni obračuni bodo odigrani v Bolgariji in Italiji. Slovenski zahodni sosedje bodo tudi gostitelji obeh polfinalnih srečanj in tekem za medalje, ki bodo podeljene v Bologni.

Na OZS so z žrebom zadovoljni

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret je zadovoljen, da sta obe slovenski reprezentanci med najboljšimi evropskimi ekipami. »Že prej smo vedeli, da si nas je Belgija izbrala, da prvi del tekmovanja igramo v Gentu. V nadaljevanju pa bi se žreb lahko odvil tudi drugače. Dobili smo svetovne prvakinje in dve ekipi iz deseterice zadnjega evropskega prvenstva. Jaz verjamem v naše mlade punce, ki bodo drugo leto še bolj izkušene in uigrane. Prepričan sem, da lahko izkoristijo svojo priložnost in presenetijo tudi katerega izmed favoritov,« je dejal Ropret,.

»Fantje pa se vračajo v Varno, kjer so začeli svoj pohod na evropski in svetovni vrh. Verjamem, da bodo tudi tokrat zaigrali, tako kot znajo. Res je, da je skupina vsaj na papirju lažja kot pri ženskah, vendar imamo v njej spet Ukrajino, za katero vemo, kako je odigrala na letošnjem svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Bolgari, čeprav z mlajšo reprezentanco, so pred domačim občinstvom vedno nevarni. Je pa naša reprezentanca že večkrat pokazala svojo kakovost in verjamem, da bo prvenstvo uspešno,« je optimističen predsednik.

Skupine EP za ženske:

- skupina A: Gent (Belgija): Belgija, Slovenija, Srbija, Poljska, Ukrajina, Madžarska;

- skupina B: Verona, Monza, Torino (Italija): Italija, Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Švica;

- skupina C, Düsseldorf (Nemčija: Nemčija, Azerbajdžan, Turčija, Češka, Švedska, Grčija;

- skupina D, Tallinn (Estonija): Estonija, Finska, Nizozemska, Francija, Slovaška, Španija.

Skupine EP za moške:

- skupina A: Rim, Perugia, Ancona (Italija: Italija, Švica, Srbija, Nemčija, Belgija, Estonija;

- skupina B: Varna (Bolgarija): Bolgarija, Finska, Slovenija, Ukrajina, Hrvaška, Španija;

- skupina C: Skopje (Severna Makedonija), Severna Makedonija, Črna Gora, Poljska, Nizozemska, Češka, Danska;

- skupina D: Tel Aviv (Izrael): Izrael, Romunija, Francija, Turčija, Portugalska, Grčija.