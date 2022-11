Alojz Ihan: Karantena (Beletrina)

Se še spomnite ladje Diamond Princess, v katero je bila februarja 2020 usmerjena pozornost vsega sveta? S križarko, na kateri je izbruhnila epidemija, zdravnik mikrobiolog in imunolog ter pesnik, pisatelj in esejist Alojz Ihan začne svoje najnovejše delo. Roman se v nadaljevanju dogaja na jadrnici, ki se mora zaradi globalne epidemije prisilno ustaviti v Rimu, jadralce pa poveže v nenavadno sosledje dogodkov. Skozi delo preseva tudi strokovnjakov komentar turbulentne prve polovice leta 2020.

Elena Ferrante: Izgubljena hči (Cankarjeva založba)

Najbolj brana sodobna italijanska pisateljica, ki skrbno varuje identiteto in se podpisuje s psevdonimom Elena Ferrante, je mednarodno slavo dosegla s tudi pri nas izvrstno sprejeto tetralogijo Neapeljski cikel. Njeno najnovejše v slovenščino prevedeno delo je iz leta 2006 in bralca odpelje na vroč pesek ob Jonskem morju, kjer se glavna protagonistka sooča z lastno ambivalentnostjo glede materinstva. Po romanu s pridihom psihološke srhljivke so posneli film z Olivio Colman v glavni vlogi.

Marko Kerševan: Religiologija, religija, sveto (Znanstvena založba FF)

Zaslužni profesor Marko Kerševan (1942) je eden utemeljiteljev sociologije religije na Slovenskem ter avtor številnih študij in razprav, pomemben del njegovega opusa pa predstavlja ravno znanstvena obravnava religije kot družbenega pojava in specifične prakse. Pričujoča monografija združuje njegove izbrane prispevke in nekatera še neobjavljena besedila v celoto, ki ponuja tako premislek temeljnih pojmov kot vpoglede v primerjalno zgodovino religij(e) in posamezne religiološke teme.

Rumena Bužarovska: Nikamor ne grem (Modrijan)

Kakšna je sodobna makedonska stvarnost, kako se v vsakdanjem življenju ljudi odslikavajo trdovratni patriarhalni vzorci, balkanski kompleksi, ekonomske migracije ter prepad med lokalnim in globalnim, v zbirki sedmero kratkih zgodb razgrinja pisateljica, prevajalka in profesorica ameriške književnosti Rumena Bužarovska. Avtorica je obiskovalcem gledališč poznana po odmevni predstavi Moj mož, ki jo je po motivih iz pričujoče zbirke kratkih zgodb v predlanski sezoni uprizorilo SNG Drama Ljubljana.

Peter Svetina: Nekaj je v zraku (KUD Sodobnost International)

Avtor otroških in mladinskih klasik, pisec znanstvenih ter strokovnih člankov o starejši slovenski književnosti, slovenski liriki in mladinski književnosti ter soimenjak varuha človekovih pravic Peter Svetina se v svojem najnovejšem mladinskem delu vrača s kopico zabavnih in prismuknjenih likov, kakršni so stalnica njegovega literarnega ustvarjanja. Tople in humorne prigode povodnega moža Valdštajna, racaka in drugih zanimivih nastopajočih je z ilustracijami opremila Petra Preželj.