Zagonetna igra ogledal

Ko 5. januarja 2019 v pisarno ge. odv. Susane vstopi neznanec, ga. odv. Susane začuti, da ga je nekoč že srečala. Občutek je tako silovit, »kakor da bi jo v čelo zadel močan udarec«, in življenje ge. odv. Susane se začne drobiti na koščke neznane sestavljanke. Ga. odv. Susane, vedno dosledno imenovana z nazivom in priimkom, postane središče v mreži odnosov, predstav, izjav, pri čemer je včasih težko razločiti, kaj je bilo zgolj zamišljeno in kaj dejansko izrečeno.