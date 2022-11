Po našem mnenju demografski in tisti s področja okolja. Problem številnih občin (in Slovenije v celoti) je hitro staranje prebivalstva. Potem beg možganov: izdelali smo poseben indeks, s katerim ocenjujemo, kolikšen delež mladih se po študiju zaposli v domačem kraju. Ta indeks je povezan z vrsto drugih kazalnikov – če je vrednost šibka, je to zelo slab obet za razvoj kraja v celoti. In številni kraji imajo tu težavo. Potem okolje: količine zbranih odpadkov se v večini krajev povečujejo. In tu so še dnevne delovne migracije: več kot pol Slovencev dela zunaj svoje občine. To prinaša velikanske obremenitve za okolje in infrastrukturo. Še bi lahko naštevali. Pri izboru za 'naj občino' leta 2023 bomo posebej skrbno opazovali odpornost lokalne skupnosti – kako se zna odzivati na pretrese, ki so povezani s širšim okoljem, torej na stvari, kot so podnebne spremembe in z njimi povezano dogajanje, energetska kriza, naravne nesreče, ravnanje s kritičnimi viri, kot je na primer pitna voda, in podobno. Ne bi želel prejudicirati rezultatov, a bojim se, da bo ta pogled seznam kazalnikov, ki bi nas morali skrbeti, samo še podaljšal. x Nedeljski dnevnik