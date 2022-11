V preteklosti smo imeli zadnjo množično gradnjo domov za starejše pred štirimi desetletji, ko so iz samoprispevka II gradili osnovne šole, vrtce in domove za starejše. Samostojna Slovenija ni namenila praktično nič denarja za gradnjo domov za starejše. Zato danes več kot 10 tisoč starejših čaka na sprejem v domove. Lahko pričakujemo, da marsikdo sprejema niti ne bo dočakal.

Poslanec Miha Kordiš bi očitno upokojence najraje preselil v Severno Korejo. Zakonsko predvidene uskladitve pokojnin so namenjene ohranjanju njihove realne vrednosti. Če dvomi v to, naj si pogleda ustrezno strokovno literaturo. Mirno lahko trdim, da izvoljeni predstavnik ljudstva vsaj o upokojenski zakonodaji nima pojma. Zato si lahko privošči predloge o usklajevanju pokojnin z absolutnimi zneski in o uvajanju temeljnega dohodka ter si na tako populistično pridobiva poceni politične točke.

Če poslanec Kordiš zagovarja uskladitve pokojnin z absolutnimi zneski, enakimi za vse, zakaj tega ni zagovarjal ob dvigu poslanskih plač? Naj poskuša svoj »izum« uveljaviti med delavci v javnem sektorju, saj je tudi za njih enaka cena kruha in masla kot za nas upokojence. Prepričan sem, da tega ni storil, zato take hinavščine od Levice nisem pričakoval.

Naj gre Levica med mlade z anketo, ali soglašajo s Kordiševimi predlogi, da bi različno vplačevali v pokojninsko blagajno in po upokojitvi prejemali enako. Naj jim danes pove, da bodo njihove pokojnine v prihodnosti enake, ne glede na to, koliko časa in kakšne zneske bodo vplačevali v pokojninsko blagajno. Pa bomo vsi skupaj videli, kakšen bo odziv.

Kaj bi v resnici morala početi vladna koalicija? Pokojnine niso socialna kategorija, so pa posledica več desetletnega dela. In ko nekdo dela, za to prejema plačo. Torej, če so pokojnine prenizke, se je treba vprašati, kakšne bodo za sedanje aktivno prebivalstvo ob današnjih plačah. Gotovo bodo pokojnine tudi za njih nizke, zato bi morali začeti odpravljati vzroke in ne posledic. Že z znanjem osnovnošolske matematike bi koalicija lahko izračunala višino minimalne plače, ki je potrebna za dostojne pokojnine (dostojna pokojnina ≥ prag revščine). Prag revščine je leta 2021 bil pri 771 evrih, ob trenutno veljavni pokojninski zakonodaji pa bi morala biti minimalna plača okoli 1250 evrov neto, da bi zadostili navedenemu kriteriju. Danes je minimalna neto plača celo pod pragom revščine.

Kaj obeta sedanjim generacijam bližajoča se starost? Še večjo revščino, kot jo doživljamo sedanji upokojenci. Avgusta 2022 je bila povprečna neto plača v Sloveniji 1312 evrov. Tisti s povprečno slovensko plačo bodo ob upokojitvi lahko pričakovali pokojnino malo nad pragom revščine. Okoli 2/3 zaposlenih prejema plačo, ki je pod slovenskim povprečjem in pričakovati je, da bo 2/3 danes zaposlenih po upokojitvi živelo v revščini. To so razlogi, da je od osamosvojitve Slovenija mačeha svojim starejšim prebivalcem. Tudi zaradi napačne strategije sindikatov in levo usmerjenih političnih strank. Z bojem za drobtinice služijo koristim kapitala in prelagajo breme za starejše na bodoče aktivno prebivalstvo, ne zavedajoč se tega, da bo za njih to breme še težje, kot je naloženo breme skrbi za starejše današnjemu aktivnemu prebivalstvu. To je skrajno neodgovorno do sedanjega aktivnega prebivalstva, ki se mu danes sicer omogoča borno preživetje. Kaj pa bo z njim jutri? S tem se nihče ne ukvarja.

Politika bi morala delovati v interesu svojih državljanov. V Sloveniji imamo tretjino upokojencev. Ti so, v večini, v težkem socialnem položaju. Nihče v politiki ne more biti izvoljen, če pred volitvami ne nagovori upokojencev, zato politika pred vsakimi volitvami upokojencem obljublja med in mleko. Po volitvah pa svoje obljube pozabi, saj ve, da upokojenci nimamo takšne moči, da bi se lahko izborili za svoje pravice in za uresničitev obljubljenega. Dokaz za to je, da je država za popravo krivic upokojencem, povzročenih z zloglasnim Zujfom, potrebovala desetletje, medtem ko so druge skupine odpravo krivic dosegle precej prej.

Sedanje upokojence bo država mačeha pospremila na oni svet, ne da bi začela skrbeti za nas. Vonj denarja je sladek. V preteklosti je politika rada segala v pokojninsko blagajno in jo siromašila tako ali drugače. In to vse vlade od osamosvojitve dalje, brez izjeme. Gledamo, kako v Sloveniji, po podatkih Transparency International, v korupciji ponikne 3,5 milijarde evrov letno. Politika se s tem problemom ne ukvarja, ampak pri tem celo bolj ali manj sodeluje, svoj davek pa plačujemo tudi starejši. Z nizkimi pokojninami, z neustrezno zdravstveno oskrbo, z dolgimi čakalnimi vrstami v javnem zdravstvu, s praktično nedelujočim javnim zobozdravstvom, s čakalnimi dobami za sprejem v domove starejših, in še bi lahko našteval.

Mladi, politika nas poskuša medgeneracijsko spreti. Ne verjemite jim! Že danes se začnite boriti proti takim politikam, ki opredeljujejo nas starejše kot pastorke v svoji lastni državi. Ne pozabite: tam, kjer smo mi danes, boste vi jutri. Le da se zdi, da bo vam še veliko težje, kot je nam danes.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi