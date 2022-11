Borut Pahor se je na slovesnosti v predsedniški palači v Ljubljani poklonil zdajšnjim in nekdanjim zvezdnikom, ki so razveseljevali slovensko športno in tudi splošno javnost. Vsi prejemniki so red za zasluge prejeli za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču ter navdih ljudem.

Večkratna svetovna prvakinja Alenka Artnik velja za eno najboljših potapljačic v zgodovini, trenutno pa je rekorderka po doseženi globini v potapljanju na dah, potem ko se je lani na Bahamih potopila kar 122 m. Letos je v Turčiji s 116 m postala svetovna prvakinja v globinskem potapljanju s konstantno obtežitvijo z monoplavutjo.

»Meni je to zelo lepa potrditev. Naš šport ni tako popularen, a pridobiva na prepoznavnosti v Sloveniji. V končni fazi podiram rekorde že zadnjih sedem let. Slovenci smo zelo povezani z morjem in ta nagrada mi ogromno pomeni, saj malo časa preživim doma. In ko dobim to potrditev iz Slovenije, me to napolni z dodatno motivacijo in energijo,« je za STA dejala Alenka Artnik.

Pogačar s 16 zmagami v tej sezoni

Kolesarski as Tadej Pogačar je najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Primat na vrhu razpredelnice je ohranil s 16 zmagami v tej sezoni, med drugim tudi z drugim mestom na dirki po Franciji, ki je bila njegov glavni cilj.

Med največje uspehe letos spadajo še skupne zmage na dirki po ZAE, Tirreno-Adriaticu, domači pentlji, drugič zapovrstjo pa je dobil še spomenik po Lombardiji. V zadnjih letih se je razvil v zelo vsestranskega kolesarja, privaja se pa tudi na slovesnosti po koncu sezon. »Tudi takšni dogodki pridejo na vrsto, še posebej po sezoni, ko je veliko sprejemov in nagrad. Zlasti zlati red za zasluge je nekaj posebnega in zelo ponosen sem, da sem lahko to priznanje prejel,«"je dejal dvakratni zmagovalec Toura.

Gajser je letos dobil kar polovico dirk

Tim Gajser je aktualni svetovni prvak v motokrosu v razredu MXGP, skupaj pa je že petkrat postal najboljši na svetu. Poleg letošnje sezone mu je to uspelo še v letih 2015 (MX2) ter, 2016, 2019 in 2020 v kraljevskem razredu. Izjemni Štajerec je v tej sezoni dobil devet od osemnajstih dirk. Dolgo ravno ne bo počival, priprave bo začel čez slaba dva tedna po poti na Japonsko, kjer bo opravil sponzorske obveznosti.

»Nismo ravno vajeni takšnih dogodkov, tudi s Tadejem sva se o tem pogovarjala. V tem času, ko so svečane podelitve, nekajkrat na leto oblečemo to svečano opravo, sicer pa sem sam bolj v motokros opremi. V čast mi je, da sem prejel to priznanje. Daje mi motivacijo, zagon za naprej, potrditev, da smo na pravi poti, da delamo pravilno, tudi rezultati so prisotni,« je dejal za STA.

Žolnirjeva je prva prejemnica olimpijske kolajne v judu za Slovenijo

Edina že upokojena tekmovalka med današnjimi prejemniki zlatega reda je Urška Žolnir Jugovar. Je prva prejemnica olimpijske kolajne v judu za Slovenijo, potem ko je bila v Atenah 2004 bronasta. Osem let kasneje je bila zlata v Londonu. Na svetovnih prvenstvih je bila bronasta leta 2005 v Kairu in 2011 v Parizu. Evropska prvakinja pa je postala leta 2009 v Tbilisiju. Kljub temu v preteklost ne pogleduje veliko. Ritem življenja je za kaj takega enostavno previsok, pravi.

»Sedem let je, odkar sem uradno zaključila z vrhunskim judom in deset let od osvojene zlate kolajne v Londonu. Nekako gre to iz misli, pojavi se drugo življenje, družina, otroci, služba, neka nova vizija in prihodnost, potem pa se pojavi ta zlati red za zasluge. Potem nekako podoživiš v zadnjih 25 letih, vse bridkosti, dobre stvari, zmage in poraze,« je dejala.