Podnebne spremembe drugorazredna tema

S spodobnim predvolilnim programom na področju okolja in podnebnih sprememb se lahko pohvalijo v Levici in Vesni, vse druge liste temu ali ne povečajo večje pozornosti ali pa je jasno, da so se programa lotile z levo roko. Omenjeni listi podnebno nevtralnost obljubljata do leta 2030, kar je najbrž nedosegljivo, a še vedno precej bolje od občinskega cilja doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050.