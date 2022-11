81-letni Jean-Pierre Grallet je v izjavi izrazil obžalovanje za svoja dejanja v 80. letih prejšnjega stoletja. Kot je dejal, je skrenil s prave poti in dodal, da je prizadeto žensko prosil odpuščanja. Da je ta prijavila dejanje, je izvedel lansko poletje.

»Poteka cerkvena preiskava in pravosodne oblasti so bile obveščene,« piše v izjavi, ki jo je objavila francoska škofovska konferenca. Grallet je bil med letoma 2007 in 2017 nadškof v Strasbourgu.

Je eden od 11 nekdanjih ali trenutnih francoskih škofov obtoženih spolnega nasilja, ki jim grozijo cerkveni disciplinski ukrepi ali kazenski pregon. Med njimi je tudi 78-letni kardinal Jean-Pierre Ricard, ki je priznal, da je pred 35 leti 14-letnemu dekletu storil »obsojanja vredno dejanje«.

Lanska preiskava je ugotovila, da so v Franciji duhovniki rimskokatoliške cerkve v zadnjih sedmih desetletjih zlorabili 216.000 mladoletnih oseb, ta številka pa zraste do 330.000, če se vštejejo še zlorabe, ki so jih zagrešili učitelji na katoliških šolah in ostali laični sodelavci Cerkve.