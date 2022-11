Adnan Oktar, bolj znan pod psevdonimom Harun Yahya, je postal zloglasen zaradi svojih oddaj na spletnem televizijskem kanalu A9, v katerih so ob zvokih popularne glasbe okoli njega plesale pomanjkljivo oblečene in močno naličene ženske, ki jih je imenoval mačke, medtem ko je pridigal o kreacionizmu in konservativnih islamskih načelih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Turški verski voditelji so ga redno obsojali, kritiki pa ga označujejo za vodjo seksualnega kulta.

Lani je bil 66-letnik obsojen na 1075 let zapora zaradi kaznivih dejanj, kot so spolni napad, spolna zloraba mladoletnika, goljufije ter poskus političnega in vojaškega vohunjenja. Višje sodišče je sodbo razveljavilo in odredilo ponovitev sojenja. a ponovljenem sojenju ga je danes sodišče v Istanbulu obsodilo na 8658 let zapora zaradi spolnega nasilja in spolnih zlorab ter odvzema prostosti, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Na enako zaporno kazen so na sojenju obsodili še deset članov njegove organizacije.

Prijeli so jih leta 2018 v Istanbulu v obsežni operaciji proti organizaciji v okviru preiskave mestne policijske enote za finančni kriminal. V tujini je Adnan Oktar zaslovel po objavi knjige Atlas stvarstva, v kateri je zavrnil evolucijsko teorijo.