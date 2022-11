Slovenska reprezentanca je kljub porazu na svoji zadnji tekmi presegla svojo najboljšo uvrstitev iz turnirja na Madžarskem 2004, kjer je zasedla deveto mesto. Končna uvrstitev Slovenije na prvem ženskem turnirju v treh državah v zgodovini evropskih prvenstev bo znana po vseh današnjih tekmah v skupini I v Ljubljani in skupini II v Skopju, tekmovanje pa bo končala med prvimi osmimi.

Po nepopolnem zadnjem v ljubljanski skupini I je v vodstvu Norveška z osmimi točkami, Danska jih ima šest, Švedska (vse tekma manj) in Slovenija po štiri, Madžarska in Hrvaška (tekma manj) pa po dve točki. Tekma med Švedsko in Hrvaško se bo pričela ob 18. uri, med Norveško in Dansko pa ob 20.30.

Tekma, ki se je začela z minuto molka v spomin na komaj 17-letno rokometašico kluba Z'dežele Ulo Kos, so bolje odprle varovanke slovenskega selektorja Dragana Adžića, ki je v prvo postavo uvrstil vratarko Majo Vojnovič, krilni igralki Tamaro Mavsar in Aljo Varagić, krožno napadalko Natašo Ljepoja ter zunanje igralke Elizabeth Omoregie, Nino Zulić in Ano Gros, slednjo je v obrambi 6-0 menjala Nina Žabjek.

Polčas se je končal z neodločenim izidom

Slovenke so po »revolveraškem« uvodu že v tretji minuti povedle s 4:2, nato pa se jim je malce ustavilo. Vzhodne sosede so jim v nadaljevanju povsem onemogočile pot do svojega gola in jih v osmi minuti ujele (4:4), petminutni slovenski strelski post pa je prekinila Tamara Mavsar.

Črnogorec na klopi Slovenije je v svojem slogu in s pogostimi menjavami držal visok ritem igre svojih varovank, ki pa so v 14. minuti prvič na dvoboju pogledale tekmicam v hrbet (5:6). V nadaljevanju prav tako niso našle načina, da ukanijo gibljivo in agresivno obrambo Madžark, po zaostanku z dvema goloma (7:9) v 20. minuti pa je reagirala tudi slovenska klop in zahtevala minuto odmora.

Nekatere korekcije na kadrovskem in taktičnem področju sprva niso predramile njegovih varovank, ki so bile vselej korak za Madžarkami. V zadnjem delu prve polovice tekme pa je »eksplodirala« Ema Abina, igralka na levem krilu je dosegla kar tri gole in v 29. minuti izenačila na 13:13, na veliki odmor pa so se Slovenke in Madžarke odpravile z neodločenim izidom (14:14).

Odločilen delni izd 5:0

V drugem polčasu se je nadaljeval hud in neizprosen boj za vsak košček igrišča, povsem jasno je bilo, da bodo o zmagovalkah odločale malenkosti in navdih posameznic. V 39. minuti je domačim rokometašicam dobro kazalo, ko je Nataša Ljepoja zadela za vodstvo z 20:19, a nato se jim je povsem ustavilo.

Madžarke so znova zaigrale sijajno v vseh smereh igre, v naslednjih šestih minutah so naredile delni izid 5:0, slovenski zaostanek pa je medtem že znašal štiri gole (20:24). V zadnjih petnajstih minutah slovenske rokometašice kljub trudu in želji niso uspele narediti kakovostnega premika v svoji igri. Njihova strelska neučinkovit se je nadaljevala vse do 48. minute, ko ga je prekinila Omoregie.

Madžarke, ki so v 49. minuti povedle s 26:21, so v zadnjem obdobju tekme prikazale zelo zrelo predstavo, čeprav so se jim Slovenke v 56. minuti po golu Ane Gros približale na dva gola zaostanka (24:26). A nato so s pravočasnimi doseženimi goli parale živce slovenskim rokometašicam in gledalcem, na koncu pa tudi osvojile Stožice in dokončno razblinile slovenske sanje o preboju v polfinale.

V slovenski izbrani vrsti je bila na današnji tekmi proti Madžarski najbolj učinkovita Ana Gros s šestimi in Nataša Ljepoja s petimi goli.