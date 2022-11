Nevladnim organizacijam je očital, da svojega delovanja v Sredozemlju niso usklajevale z državami in da so vse njihove operacije potekale na tako imenovanih območjih iskanja in reševanja v Libiji in na Malti. Pri tem je poudaril, da bi za migrante morali biti odgovorni ravno ti državi.

Organizacije je tudi obtožil, da so migrante spodbujale k nevarnemu prečkanju meja in da so podpirale tihotapce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Opozoril je, da za dodelitev pristanišča uradno ne morejo zaprositi ladje, temveč države, pod zastavo katerih te ladje plujejo. Prav tako je prepričan, da so ladje tako dobro opremljene, da jih je mogoče razglasiti za »varen kraj«, ne da bi bilo treba ljudi nujno pripeljati na kopno.

Zavrnil je vse obtožbe, ki jih je bila Italija deležna, ko je ladji Ocean Viking prepovedala izkrcanje migrantov. »Pomorsko pravo ne določa jasno, da lahko ladja z migranti vedno pristane v najbližjem pristanišču. Ne more se zgoditi, da bi zasebni subjekt bolj ali manj samovoljno izbiral, v katero državo bodo prišli migranti,« je še dodal.

Hkrati je izračunal, da so zasebni reševalci na morju v letih 2021 in 2022 v Italijo pripeljali že približno 21.000 migrantov, med katerimi po njegovih besedah prevladujejo ekonomski migranti.

Italijanska skrajno desna vlada premierke Giorgie Meloni je nedavno zavrnila izkrcanje migrantov z reševalne ladje Ocean Viking, po večdnevnem čakanju pa je Francija ladji dovolila vplutje v pristanišče v Toulonu.

Zaplet z ladjo Ocean Viking je zaostril odnose med sosedama. Francija je v znak protesta sporočila, da ne bo sprejela 3500 prosilcev za azil iz Italije, ostale države članice EU pa pozvala k enakemu ravnanju. Minuli konec tedna je tudi zaostrila nadzor na meji z Italijo, kar je povzročilo kolone na mejnih prehodih.