Potapljače in alpinistične ekipe Državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA) spremljajo predstavniki Inštituta za pogrešane osebe (INO) Bosne in Hercegovine, na pobudo katerega so začeli preiskave.

V INO trdijo, da utemeljeno sumijo, da je v umetnem jezeru nekdanjega rudnika v naselju Vihovići množično grobišče, piše sarajevski časnik Dnevni avaz. Predvidevajo, da so v jezeru posmrtni ostanki prebivalcev Mostarja, ki so umrli v spopadih med pripadniki armade BiH in Hrvaškega obrambnega sveta (HVO), glavnih hrvaških sil v BiH med letoma 1991 in 1996.

Jezero s površino 350 metrov je globoko 35 metrov, potapljači pa so v torek zaradi slabe vidljivosti prišli le do globine 17 metrov.

Po besedah direktorja inštituta INO Muja Hadžiomerovića bodo za preiskave zaradi zahtevnega terena potrebovali najmanj mesec dni. »To je eden od težjih primerov, ki so nam še ostali. Po operativnih informacijah pričakujemo, da so do sem pripeljali in v jezero vrgli od 80 do 100 ubitih Mostarčanov,« je Hadžiomerović izjavil za medije. Dodal je, da so informacijo o množičnem grobišču na dnu jezera dobili od več zanesljivih virov.

Območje zapuščenega rudnika v Vihovićih so v iskanju pogrešanih oseb po vojni v BiH, ki je potekala med letoma 1992 in 1995, preiskovali že v preteklosti, vendar brez uspeha.

Bošnjaki obtožujejo HVO, da so njihovi pripadniki likvidirali in na območju Mostarja pokopali več bošnjaških pripadnikov armade BiH.

Množična grobišča so sicer v BiH doslej našli na območjih, ki so bila pod nadzorom armade BiH in vojske Republike Srbske. Po vojni v BiH pogrešajo še okoli 7500 ljudi.