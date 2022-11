Biden upa, da bo kongres novo pomoč potrdil še pred januarjem, ko bodo po nedavnih kongresnih volitvah večino v predstavniškem domu imeli republikanci. Vodja poslanske skupine republikancev Kevin McCarthy je že napovedal, da pod njegovim vodstvom ne bo avtomatičnega potrjevanja pomoči za Ukrajino.

Paket pomoči predvideva 21,7 milijarde dolarjev za vojaško opremo in drugo podporo pri obrambi, 14,5 milijarde dolarjev za humanitarno pomoč, vlaganja in krepitev prehranske varnosti, 900 milijonov za zdravstvo in socialne službe v Ukrajini, 626 milijonov dolarjev pa za jedrsko varnost in posodobitev strateških naftnih rezerv.

Ameriški kongres je letos že potrdil za 40 milijard dolarjev pomoči Ukrajini, od katerih so doslej porabili že tri četrtine. Poraba teh sredstev je predvidena do konca letošnjega leta. Tokratna pomoč pa naj bi veljala do konca fiskalnega leta, ki bo 30. septembra 2023, poroča ameriška televizija CNN.

Ob nadaljnji pomoči Ukrajini je Bidnova administracija kongres v torek prosila tudi za odobritev dodatnih proračunskih sredstev za odziv na covid-19 in obnovo po naravnih katastrofah. Za slednjo administracija še ni določila vsote, za odziv na covid-19 pa je zaprosila za dodatnih 10 milijard dolarjev.

Kongres, ki ga v obeh domovih vodijo demokrati, je po volitvah 8. novembra delo nadaljeval v ponedeljek, za sprejem omenjenega predloga administracije pa ima čas do 16. decembra, navaja CNN. V novem sklicu kongresa naj bi demokrati ohranili večino v senatu, a jo izgubili v predstavniškem domu.