Po spletnih družbenih omrežjih se je že včeraj pozno zvečer začel širiti posnetek s Slovenske ceste, na katerih so intervencijska vozila s prižganimi lučmi. Ljubljanski policisti pa so danes potrdili, da je včeraj okoli šeste ure zvečer moški v bližini, šlo naj bi za Plečnikov podhod, z ostrim predmetom huje poškodoval žensko, nato pa s kraja pobegnil peš. »Poškodovana je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo,« je sporočil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana.

Na kraj so napotili več patrulj, policisti pa so osumljenca kmalu zatem prijeli in mu odvzeli prostost. Gre za državljana Eritreje, ki že več let biva v Sloveniji. Opravljen je bil ogled kraja dejanja, policisti pa še naprej zbirajo obvestila o vseh okoliščinah. Zaenkrat tudi ni znan motiv za napad. »Osumljeni in oškodovanka se poznata od prej in izhajata iz istega socialnega okolja,« so še dodali v PU Ljubljana. Po naših neuradnih informacijah sta oba brezdomca. Osumljenca so v preteklosti že obravnavali zaradi nasilnih dejanj.