»Raketa ruske izdelave je padla in ubila dva poljska državljana,« je povedal tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Lukasz Jasina. Dodal je, da se je to zgodilo v torek ob 15.40 po srednjeevropskem času.

Kot je še povedal Jasina, so ruskega veleposlanika že poklicali na pogovor, da bi »takoj podal podrobna pojasnila«.

Poljska je že pred potrditvijo, da je šlo za raketo ruske izdelave, dvignila stopnjo pripravljenosti dela oboroženih sil, je po izredni seji sveta za nacionalno varnost, ki je potekala v torek zvečer, v Varšavi sporočil tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Müller.

Kot je dejal, so se na zasedanju odločili, da bodo preverili, ali obstajajo razlogi za sprožitev 4. člena Severnoatlantske pogodbe. Ta določa, da se pogodbenice med seboj posvetujejo, kadarkoli je po mnenju katere od njih ogrožena ozemeljska celovitost, politična neodvisnost ali varnost katere koli pogodbenice.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je sicer po pogovoru s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo sporočil, da zavezništvo spremlja dogajanje, članice Nata pa se med seboj posvetujejo. Pomembno je, da se ugotovijo vsa dejstva, je zapisal na twitterju.

Danes zjutraj bo vodil tudi krizni sestanek stalnih predstavnikov držav članic pri zvezi Nato glede eksplozij na Poljskem, so sporočili iz zavezništva.

Iz Evrope so se zvrstili že številni odzivi na poročila o eksploziji na Poljskem. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je sporočil, da je pretresen ob novici zaradi smrtnih žrtev na Poljskem. Napovedal je, da bo za danes predlagal sestanek o dogajanju z voditelji EU, ki se udeležujejo vrha G20 na Baliju.

Potekajo pa tudi številni pogovori poljskih predstavnikov z voditelji drugih držav. Duda je med drugim govoril s predsednikom ZDA Joejem Bidnom, s katerim sta se dogovorila, da se bosta posvetovala o nadaljnjih korakih.

Duda: Poljska nima nedvoumnih dokazov o tem, kdo je izstrelil raketo

Poljski predsednik Andrzej Duda je na novinarski konferenci v Varšavi dejal, da Poljska nima nedvoumnih dokazov o tem, kdo je izstrelil raketo, ki je ubila dve osebi na vzhodu države. Zatrdil pa je, da je bila raketa najverjetneje ruske izdelave.

Poljska vlada je potrdila, da sta v eksploziji rakete v poljski vasi Przewodow blizu meje z Ukrajino v torek popoldne umrli dve osebi. Tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Mueller je potrdil, da je prišlo do eksplozije, v kateri sta umrli dve osebi, vendar ni želel potrditi, ali je šlo za žrtvi ruskega izstrelka.

Mueller je dejal, da je Poljska povečala pripravljenost nekaterih svojih vojaških sil. Dejstvo, da je eksplozijo povzročila ruska raketa, je šele po polnoči potrdil tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Lukasz Jasina, ki je predstavil stališče vlade, poroča poljska tiskovna agencija PAP

Najvišji poljski uradniki so imeli po incidentu vrsto dolgih varnostnih sestankov, poljski predsednik Andrzej Duda pa se je posvetoval z ameriškim kolegom Joejem Bidenom in generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom.

Duda je za sredo sklical tudi sestanek Sveta za nacionalno varnost (RBN), je povedal vodja predsednikovega urada.

Pentagon zaenkrat še ni želel pripisati krivde Rusiji, njegov tiskovni predstavnik, general Patrick Ryder, pa je dejal, da Pentagon v tem trenutku nima nobenih informacij, ki bi potrdile poročila.

Poljski in ameriški uradniki za nacionalno varnost so se dogovorili, da bodo raziskali eksplozijo.

Če bi potrdili, da je eksplozijo povzročila ruska raketa, bi šlo za resen varnostni incident, saj bi prvič v rusko-ukrajinskem konfliktu državo članico Nata zadelo rusko strelivo.

Rusija je v torek izvedla množične raketne napade na ukrajinska mesta in infrastrukturo. Ukrajina je sporočila, da je po napadih približno sedem milijonov ljudi ostalo brez elektrike.

V torek zvečer je Poljska prejela sožalja in izraze podpore od partnerjev iz Nata in EU ter Ukrajine ter pozive k temeljiti preiskavi in nadaljnjim ukrepom, če se bo potrdila vpletenost Rusije.

Biden: Malo verjetno, da bi bila raketa izstreljena iz Rusije

Ameriški predsednik Joe Biden je po izrednem sestanku voditeljev držav G7 in nekaterih držav zveze Nato na Baliju, kjer poteka vrh skupine G20, dejal, da je malo verjetno, da je bila raketa, ki je na vzhodu Poljske ubila dve osebi, izstreljena iz Rusije.

Uvodne informacije kažejo, da raketa najverjetneje ni bila izstreljena iz Rusije, je dejal Biden in obljubil, da bodo ZDA z zavezniki podpirale Poljsko pri preiskavi incidenta. »Zagotovil bom, da ugotovimo, kaj natanko se je zgodilo,« je po poročanju izjavil Biden.

»Z drugimi voditelji smo se soglasno odločili, da najprej opravimo preiskavo, da bi natančno razumeli, kaj se je zgodilo, nato pa se bomo skupaj odločili, kako se bomo odzvali,« je dodal.

Po njegovih besedah je povsem nepredstavljivo, da Rusija v času, ko ves svet poziva k umirjanju položaja, nadaljuje zaostrovanje. S tem je mislil na več kot 100 raket, ki jih je Rusija v torek izstrelila na Ukrajino in pri tem povzročila izpad elektrike za več kot sedem milijonov ljudi.

Sestanka so se poleg Bidna udeležili še predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, japonski premier Fumio Kishida, britanski premier Rishi Sunak, kanadski premier Justin Trudeau, francoski predsednik Emmanuel Macron, španski premier Pedro Sanchez, premier Nizozemske Mark Rutte in italijanska premierka Giorgia Meloni.

Zaradi incidenta se bo danes na ravni veleposlanikov sestal Svet zveze Nato v Bruslju. »Izrednemu zasedanju bo predsedoval generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg,« so sporočili iz Bruslja.

Za zasedanje je prosila Poljska v skladu s 4. členom Severnoatlantske pogodbe, ki določa, da lahko vsaka članica zaprosi za posvetovanja, ko čuti, da je ogrožena njena varnost.

Ruska tiskovna agencija Tass poroča, da rusko obrambno ministrstvo zanika napade v bližini ukrajinsko-poljske meje. »Ruševine v objavah poljskih množičnih medijev iz Przewodowa nimajo nobene zveze z rusko ognjeno močjo,« so sporočili z ruskega ministrstva.

Eksplozija na Poljskem je vzbudila skrbi, da bo zavezništvo vpleteno v skoraj devetmesečno vojno Rusije proti Ukrajini.

Vendar so se Bela hiša in zavezniki odzvali previdno, napetosti pa je skušal umiriti tudi poljski predsednik Andrzej Duda, ki je dejal, da ni nedvoumnih dokazov o tem, od kod je raketa priletela, in da je po njegovem mnenju šlo za osamljen incident. "Nič ne kaže na to, da bi jih bilo še več," je dejal, poroča AFP.

Zunanje ministrstvo Poljske je pred tem poklicalo ruskega veleposlanika v Varšavi, da poda takojšnja podrobna pojasnila glede napada.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer hitro obtožil Rusijo in napad označil za udarec v obraz skupini G20.