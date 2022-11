Potem se bo direktor Whatmough prelevil v občana Graha, vzel nekaj prostih ur v službi in se odpravil v hotel Slon. Tam bo v vlogi organizatorja referendumske kampanje na tiskovni konferenci skupaj z občanoma Gregorčičem (ki je, kadar ni občan, predsednik programskega sveta RTV SLO) in Tomom Zalaznikom (sicer predsednikom Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije) povedal, da je na bližajočem se referendumu treba obkrožiti proti, ker da je vladni zakon zanič. Sploh ker po sprejetju gospod Whatmough dolgo ne bi bil več direktor RTV. Potem se bo občan Grah na poti proti Kolodvorski spet prelevil v direktorja Whatmougha in v pisarni poklical urednico Rebernikovo, da mora v program Dnevnika nujno vnesti še poročilo s tiskovne konference v hotelu Slon, kjer so neki občani Grah, Gregorčič in Zalaznik povedali nekaj zelo modrih misli o referendumu. To storjeno se bo direktor Whatmough prelevil v občana Graha in vklopil na novo odprt twitter račun. Tam bo kot občan Andrej napisal, da ... In tako naprej in tako dalje. Še Kafka ne bi mogel bolje napisati tehle preobrazb, kajne.