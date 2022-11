Glavnina turistov še vedno pride julija in avgusta

Slovenski turizem se počasi vrača na številke iz predkovidnega obdobja, velik problem pa ostaja sezonskost, kajti večina vodilnih turističnih območij največ prenočitev še vedno ustvari poleti. To ne preseneča, saj azijskih gostov ni, Evropejci pa so na dopustu med 5. julijem in 15. septembrom.