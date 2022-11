Malo po 8. uri je na Koleziji zabrnela mehanizacija Javne razsvetljave. Ekipa osmih delavcev se je postavila okoli mogočne, dobrih 20 metrov visoke in pet ton težke smreke, ki je dobrih petdeset let krasila hišo v Mencingerjevi ulici. Gre za hišo, kjer je 1. in 2. junija 1941 potekala konferenca delegatov komunistične partije iz vse Slovenije, na njej pa so začrtali smernice za organiziranje partizanske vojske in začetek oborožene vstaje slovenskega naroda. »Smreka je tukaj, odkar pomnim, zagotovo je starejša od 40 let. Zdaj, ko se poslavlja, je čustveno. Vedno se nam je zdela lepa, vendar je previsoka in je lahko nevarna za hišo in ograjo pred njo. Ko so rekli, da bo krasila Prešernov trg, smo bili ponosni in hkrati veseli,« je povedala lastnica darovane smreke Neva Kralj in dodala, da bodo prazno mesto, ki ostaja za smreko, zapolnili. »Vsako drevo da prostor novemu. Kaj bomo zasadili na njeno mesto in kdaj, še ne vem.«

Za prihodnje leto že rezervirali pet dreves

Medtem ko so smreko požagali in je visela nekaj metrov nad tlemi, si njena ponosna lastnica ni mogla pomagati, da ne bi glasno vzdihnila. Na vprašanje, kako bi predlagala, da se smreka poimenuje, je Neva Kralj po kratkem premisleku dejala: »Neža. Ko jo bodo postavili in okrasili, si jo bomo prišli ogledat skupaj z mamo, ki je nedavno praznovala 90 let. Zdaj živi v domu za starostnike na Koleziji in iskreno se veselim večera, ko bomo našo Nežo občudovali z vsemi lučkami na njej.« Tudi letos težav pri iskanju novoletnih dreves niso imeli. »Pravzaprav imamo že za naslednje leto rezervirana štiri drevesa, vsako leto pa se potrudimo, da za Prešernov trg izberemo najlepšo,« je povedal Slobodan Jovanovič iz podjetja Javna razsvetljava, ki že vrsto let nadzira sečnjo dreves. Smreka s Kolezije je le ena od desetih, ki bodo letos za praznike krasile prestolnico. Zadnjo, ki so jo v zgodnjih popoldanskih urah požagali na Hradeckega cesti​, so pozno popoldne postavili še pred mestno hišo. »V prihodnjih dneh bomo pripeljali še dve manjši smreki; eno za atrij mestne hiše, drugo bomo postavili na ljubljanskem gradu,« je povedal Jovanovič, medtem ko je spremljal ekipo, ki je z jekleno žico povezovala veje mogočne smreke, da med prevozom do Prešernovega trga ne bi opletale po cestišču in avtomobilih.

Letošnja novoletna okrasitev, ki je mesto stala 220.000 evrov, bo zasijala v petek, 25. novembra, ob 17.15. »Tega dne se bosta odprla tudi Miklavžev sejem in praznični sejem na Bregu. Poleg smreke na Prešernovem trgu bomo imeli še deset smrek na drugih trgih in 79 zelenih dreves, ki jih po praznikih vrnemo v naravo,« je pojasnila Petra Stušek, direktorica Javnega zavoda Turizem Ljubljana, in meščane pozvala, naj jih v Stritarjevi in Čopovi ulici okrasijo po svoje. »Jaslice bodo tradicionalno na Gallusovem nabrežju. Letos bomo imeli tudi novost, in sicer pride v Ljubljano Ledena kraljica, ki se bo sprehajala po mestu. Poleg tega bo na Trgu francoske revolucije od 25. novembra do 17. decembra postavljena praznična vasica.« Kot je dejal župan Zoran Janković, bodo lučke najverjetneje gorele od 16. ure do enih ponoči, le v zadnjem tednu decembra bodo prižgane 24 ur.