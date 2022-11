Ker je turizem v dolini Soče ena najpomembnejših gospodarskih panog, trajnostni razvoj ni vprašanje, ki dovoljuje izbiro, temveč zahteva, ki jo narekujejo povpraševanje in čedalje bolj omejeni okoljski viri. Sicer so kraji v dolini Soče med najbolj znanimi turističnimi mesti v Sloveniji. Najbolj znani so trije. Na prvem mestu omenimo Bovec, majhno mesto na pragu Triglavskega narodnega parka, pravi center aktivnosti na prostem. Odpravite se lahko tudi na sprehod do slapa Virje in stopite po poteh soške fronte, do muzejev na prostem.

Kobarid je zgodovinski kraj pod Krnskim pogorjem, kjer so divjali težki in krvavi boji soške fronte. Tu predlagamo sprehod po Kobariški zgodovinski poti, obisk Tonovcovega gradu, ogled slapa Kozjak ter seveda znamenitega Kobariškega muzeja in Muzeja sirarstva. Tolmin je največje naselje in upravno središče doline, ki med drugim vsako leto gosti ljubitelje metal, rock, reggae, pop, alternativne in narodnozabavne glasbe. Sprehod? Vsekakor do Tolminskega muzeja in na bližnjo Javorco s cerkvico Sv. Duha. Še en kraj velja omeniti: Kanal, srednjeveško mestece, vpeto med hribovje Kanalskega Kolovrata in Banjško planoto, ki ponuja obilo možnosti za rekreacijo, sprostitev, izlete, kolesarjenje, pohodništvo, lov, ribolov, kopanje in plezanje.

Številke niso vse

Direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče je Viljam Kvalič, ki prihaja iz Kobarida. V današnji Hiši Franko je pridobival prve delovne izkušnje. Za njim je več kot četrt stoletja dela, tudi v tujini, največ izkušenj pa je, kot sam pravi, pridobil v turističnih agencijah, kjer je deloval tudi na vodilnih mestih. Viljam Kvalič je med drugim eden od ustanoviteljev portala MojaSlovenija.org. Na vprašanje o letošnji turistični sezoni je takoj poudaril, da je bil poletni del podoben rekordnemu iz predkoronskega leta 2019.

»S številkami smo lahko zelo zadovoljni, se pa zavedamo, da številke niso edini kazalniki uspešnosti, sploh ko število turistov naraste do te mere, ko bi lahko rekli, da kakovost storitve trpi in vpliva tudi na kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva. Dejstvo je, da je naša turistična in druga struktura v poletnih mesecih preobremenjena. Zavedamo se, da je treba začeti upravljati destinacijo na način, ki bo bolj prijazen do okolja in ljudi. Vse turistične organizacije so se do sedaj ukvarjale v veliki meri s promocijo in informiranjem, upravljanje destinacije v pravem pomenu besede pa je dejavnost, ki ji bomo morali posvetiti vedno več pozornosti.«

Pričakujejo rekordne rezultate, težave v prometu

Razmerje med domačimi in tujimi gosti je bilo v dolini Soče letos poleti 20:80. Po besedah direktorja Kvaliča to razmerje nekako prevladuje vsa leta z izjemo leta 2020, ko je bilo ravno obrnjeno, in sicer 80:20 v prid domačih gostov. Glede števila gostov pa je pojasnil, da razpolagajo predvsem s podatki o nočitvah: »Leta 2020 smo imeli skoraj tretjino, natančneje 28 odstotkov manj nočitev v primerjavi z rekordnim letom 2019, lani pa samo 8 odstotkov manj. Ja, letos predvidevamo, da bodo presegli rezultate iz leta 2019.« S težavami pa se soočajo predvsem na področju prometa. Javni prevoz tako v Soški dolini kot v preostali Sloveniji po besedah direktorja Kvaliča ne zadovoljuje potreb turistov, zato prihaja tudi v Posočje veliko turistov z osebnimi vozili. Tudi na vse aktivnosti se vozijo z osebnimi vozili in to povzroča težave tako s parkiranjem kot dodatno gnečo na cesti.

Se pa najodgovornejšemu na področju turizma v dolini Soče kar zasmeji, ko ga pobaramo, naj izpostavi nekaj pozitivnih dogodkov: »Na prvem mestu je gotovo 'zmaga' nad covid obdobjem, ker nismo utrpeli večje škode, kot so jo drugi deli Slovenije in Evrope. Naši ponudniki in turisti so relativno nemoteno opravljali svoje dejavnosti. Na drugem mestu pa bi izpostavil uspešno izpeljan Giro d'Italia. Med drugim smo dobili neprecenljivih 40 minut na Eurosportu in RAI 2. Vsekakor pa bi vsaj omenil uspešno organizacijo in izpeljavo mnogih drugih odmevnih dogodkov, od Festivala soške postrvi, Festivala pohodništva do Friskafesta in Jestivala.«

Kako podaljšati sezono

Prihaja zimski del turistične sezone, zima pa za dolino Soče pomeni predvsem zimske športe na Kaninu, v Logu pod Mangartom, sankanje na Kolovratu in turno smuko v Julijskih Alpah. Kvalič takoj oceni, da jim manjkajo hoteli z velnesom, saj je po 17. uri tema, zato je treba zadovoljnega gosta obdržati z najrazličnejšimi notranjimi aktivnostmi. Sicer so njihovi strateški cilji podaljševanje turistične sezone, uspešna trajnostna mobilnost v dolini Soče in Julijskih Alpah, ureditev razmer v naravi in na rekah (v sodelovanju z občinami priti do upravljalskih načrtov), prerazporeditev turističnih tokov na druge mesece, dvig kakovosti storitev za turiste in kakovosti življenja za domačine.

Kaj pa meni glede turizma v Sloveniji in vloge države? »Želel bi, da bi se na državni ravni bolj posvetili temi enotnega načina upravljanja destinacij, ne zgolj promociji in informiranju, pa seveda okrepitvi javnega prometa in sistemskemu financiranju turističnih organizacij glede na dosežene rezultate. Mogoče bi bil čas celo za uvedbo ministrstva za turizem, saj ga imajo skoraj vse države ter skrbi za medresorsko povezovanje in rešitve.«

