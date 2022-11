Zimsko dogajanje vabi v Izolo od 18. novembra dalje, ko bodo mesto ob 17. uri razsvetlile praznične luči. Te bodo zimsko pravljico v mestu čarale vse do 22. januarja. Odprtje Ledenega otoka, ki združuje tudi bogato dogajanje za vse starosti in kulinarično ponudbo, bo v Parku Pietro Coppo popestril koncert Marine Mårtensson, najmlajše pa bo s svojimi triki navdušil čarodej Sam Sebastian. Ob nekoliko nižjih temperaturah bo začelo dnevno obratovati tudi drsališče, predvidoma pred pričetkom veselega decembra. Kljub temu bo v Parku Pietro Coppo že do takrat živahno, saj se bodo obiskovalci lahko družili ob dobrotah in prijetni glasbi. V času trajanja zimskega dogajanja v sklopu Ledenega otoka bo tudi letos na voljo brezplačno parkiranje na parkirišču Argo.

Program za vse generacije

Vsako nedeljo bodo v parku od 17. ure potekali dogodki za otroke, večerni glasbeni program pa se bo začenjal ob 19. uri. V novembru bodo koncerti v Parku Pietro Coppo organizirani ob koncih tedna. Že naslednji dan po odprtju bo predvsem mlajšo publiko razgrel izolski raper Drill, sledijo kitarski koncert Matije Bolčine, ritmi rokenrola skupine Hornets, nastop vokalistov Dante Alighieri in koncert skupine Posebni gostje.

Decembra bo večerno dogajanje potekalo med četrtkom in nedeljo. Četrtek bo namenjen pevskim zborom, preostale dni pa bodo glasbeni večeri posvečeni pisani paleti zvrsti, od rocka z lokalno zasedbo Why Not, odmevnimi NoAir, izpovednimi Lusterdam do indie skupine Aka Neomi ter indie rokerjev Ember. Istrske napeve bosta s publiko delili klapa Semikanta in kompanija Izolana. Tik pred silvestrovim bosta 30. decembra otroke razveselila dedek Mraz in skupina Čuki, v novo leto pa bo Izola stopila skupaj z zasedbama Bon Jovi Tribute in Lisjaki. Živahni bodo tudi januarski petki in sobote.

Možnost nakupa sezonske karte in darilnega bona

Letošnja novost je možnost nakupa sezonske karte, ki omogoča drsalcem neomejeno drsanje za manj kot evro na dan, vse navdušence nad ledenimi ploskvami pa lahko osrečite z darilnim bonom in jim tako zagotovite nepozabne dogodivščine na drsališču. Za enkratni obisk drsališča boste odšteli 3 evre, za drsalke 1 evro ter za pomožne rekvizite 3 evre. Vrednost sezonske karte za neomejeno drsanje znaša 45 evrov, mlajši od šestega leta pa lahko ves čas drsajo brezplačno. Sezonske karte in darilne bone lahko kupite že danes v TIC Izola, sicer pa jih bo možno kupiti pri vhodu drsališča. Za vse izolske vrtce, osnovne in srednje šole bo v dopoldanskem času omogočeno organizirano brezplačno drsanje.