V gorenjski prestolnici se lahko pohvalijo z v svetu edinstvenim informacijskim centrom za varstvo človeške ribice. Mestna občina Kranj (MOK) je v sodelovanju s kranjskim zavodom za turizem in kulturo ter jamskim laboratorijem Tular v rove, ki so med drugo svetovno vojno služili kot mestno zaklonišče, danes pa v njih prirejajo razne družabne dogodke, namestila akvarij s človeškima ribicama. Ob njem so postavili informacijske panoje, s katerimi ozaveščajo o ogroženosti teh zavarovanih skrivnostnih bitij, ki sicer živijo v skoraj nedostopnih podzemnih kraških rekah.

»Varstvo človeške ribice je tudi ohranjanje pitne vode. Onesnaženje se v kraški pokrajini neprečiščeno spira v podzemno vodo, v življenjsko okolje jamskih živali in vir naše pitne vode. Človeško ribico ogrožajo tudi intenzivno kmetijstvo, neurejena odlagališča odpadkov in industrija,« opozarja vodja laboratorija Tular Gregor Aljančič, ki predano nadaljuje delo svojega očeta speleobiologa Marka Aljančiča. Ta je leta 1960 jamo Tular v neposredni bližini rovov preuredil v speleobiološki laboratorij, kjer že 62 let raziskujejo človeške ribice in skrbijo za njihovo zaščito. Gre za edinstven prostor tako v Sloveniji kot v svetu, ki je poleg laboratorija v Franciji edini prostor, kjer se človeške ribice razmnožujejo zunaj narave.

Ker obiski podzemne živali motijo, laboratorij Tular več kot 60 let ni bil odprt za javnost. Zadnjih dvajset let je tlela ideja, da bi del raziskovanja človeške ribice delili s širšo javnostjo, a v kranjski občini ni bilo posluha za sodelovanje.

Na ogled tudi črna človeška ribica

»Odprtje informacijskega centra SOS Proteus pomeni velik korak za Kranj, Slovenijo, svet, raziskovanje človeške ribice in podnebno nevtralnost. S tem projektom se v MOK še dodatno zavezujemo trajnostnim praksam, ki jih uvajamo in nam jih je že večkrat priznala tudi evropska komisija,« nov turistični produkt v občini s poudarkom na ozaveščanju in znanosti pozdravlja njegov podpornik župan Matjaž Rakovec, ki se te dni skupaj s sodelavci veseli tudi naziva evropska destinacija odličnosti, ki so ga MOK dodelili v Bruslju in ki pomeni za kranjsko občino veliko čast, hkrati pa tudi odgovornost za nadaljnje delo.

»Rešujemo in pomagamo izplavljenim človeškim ribicam. Preučujemo življenje in prilagoditve človeške ribice na jamsko okolje. Zanimive ugotovitve o njenem življenju so namreč ključne za učinkovito varstvo te ogrožene dvoživke,« je ob slavnostnem odprtju informacijskega centra za varstvo človeške ribice SOS Proteus pojasnil največji poznavalec in raziskovalec človeške ribice na svetu Gregor Aljančič. Vrata centra, ki je poleg Postojnske jame edina lokacija v državi, kjer si je mogoče organizirano ogledati človeške ribice, bodo za obiskovalce na stežaj odprli v začetku decembra. Izkupiček od vstopnic bo v celoti namenjen raziskovalnemu delu in vzdrževanju laboratorija, človeškima ribicama v akvariju pa se bodo pridružile nove, tudi nenavadna črna človeška ribica, ki živi v jamskem sistemu v Beli krajini in jo v laboratoriju Tular sicer opazujejo že dvajset let. x

*** Gre za prvi informacijski center na svetu z belo in črno človeško ribico. Njegova naloga je ozaveščati o življenju človeške ribice in pomenu podzemnih voda.