Mesto je evropsko žirijo navdušilo ne le z izjemnimi dosežki na področju trajnostnega turizma, ampak tudi z zanimivim programom dejavnosti, ki jih namerava izvajati v letu 2023. Evropske destinacije odličnosti so pobuda EU, ki jo izvaja evropska komisija. Cilj pobude je prepoznati in nagraditi manjše destinacije, ki imajo vzpostavljene uspešne strategije za spodbujanje trajnostnega turizma s praksami zelenega prehoda. Kranj bo predstavljen kot pionir trajnostnega turizma, ki je zavezan ciljem evropskega zelenega dogovora in poti prehoda, kot jih je določila evropska komisija. Poleg tega se bo zmagovalec natečaja Evropska destinacija odličnosti promoviral kot vzor za trajnostne turistične prakse v Evropi in bo vse leto deležen podpore pri prireditvah, namenjenih promociji mesta.