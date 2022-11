Nepreslišano: Marko Pahor, ekonomist

Strokovnjaki iz Banke za mednarodne poravnave (Bank for International Settlements) opozarjajo na možnost, ki je zelo skrb zbujajoča, to pa je, da bomo preprosto prešli z režima izrazito nizke inflacije zadnjih desetletij na režim višje inflacije, ki smo ji bili nazadnje priča v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. To seveda ne pomeni hiperinflacijske spirale, a stopnje nekje med petimi in desetimi odstotki na leto nikakor niso izključene. Za ZDA petletno pričakovanje stopnje inflacije, ki jo izračunava in objavlja Univerza v Michiganu, sicer kaže, da so pričakovanja pod to mejo, že vse leto se gibljejo na ravni tri odstotke.