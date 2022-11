Politika enakih želodcev

Po zaušnici, ki jo je SDS doživela na preteklih parlamentarnih volitvah, so domislice nekaterih njenih poslancev čedalje neokusnejše. Onidan, ko so v parlamentu razpravljali o draginjskem dodatku upokojencem, je njihov poslanec Zvone Černač obupaval nad sistemom, ki da dopušča, da bo kmečka ženica, ki je vse življenje garala na kmetiji, prejela pomembno manj dodatka kot nekdanji predsednik države Milan Kučan. Kakšna hujskaška domislica, kako poniglav umotvor. In to zmore pamet diplomiranega pravnika! Trdno sem prepričan, da tudi sam ne verjame v politiko enakih želodcev, še zlasti zato, ker gre za poslanca stranke, ki nas je upokojence leta 2012, tudi tisto zgarano kmečko ženico, obremenila z zloglasnim Zujfom, zdaj pa se tem istim ljudem, ko so v opoziciji, zdi vsak dodatek, ki ga predlaga sedanja vlada, preskromen in domala žaljiv. Obžalujem, da je še vedno mnogo ljudi, s katerimi vam uspe tržiti tovrstne plehkosti. Hrabri pa me veseli dejstvo, da je – kar dokazuje tudi izid tokratnih predsedniških volitev – večina ljudi le sposobna odkriti volčjo naravo pod ovčjim kožuhom. Pa naj bo volk še tako sprenevedav.