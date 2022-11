Naprej je bil svobodni umetnik, leta 1973 pa je začel poučevati na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Sodeloval je na mnogih svetovnih predstavitvah umetniške grafike po svetu. Je prejemnik mnogih nagrad in priznanj doma in v svetu, med drugim kar dveh Prešernovih nagrad za študente Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, leta 1967 in 1970, prve nagrade za grafiko na IX. Mediteranskem bienalu umetnosti v Aleksandriji leta 1972, nagrade Zlata Ptica v Ljubljani leta 1973, odkupne nagrade na svetovni razstavi grafike v San Franciscu leta 1973 in 1979. Leta 1974 je prejel odkupno nagrado na 8. razstavi Jugoslovanske grafike v Zagrebu, leta 1975 nagrado fonda Moša Pijade na razstavi Zveze Jugoslovanskih umetnikov v Sarajevu, leta 1976 odkupno nagrado na 9. razstavi Jugoslovanske grafike v Zagrebu, posebno nagrado mednarodne žirije v italijanski Bielli leta 1978 in več nagrad na ljubljanskem grafičnem bienalu leta 1977, 1981 in 1987. Njegova grafika Sidon III v tehniku litografije iz leta 1979 je bila uvrščena med sto svetovnih del po mnenju strokovne žirije ustanove World Print Council iz San Francisca, kasneje pa še v zbirko Tate Modern v Londonu.

Zaradi svoje odprte kritike prejšnjega političnega sistema je padel v težave in mu je to onemogočilo uspešno nadaljevanje dela in tudi profesuro na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Umaknil se je v pedagoški poklic in nadaljeval svoje delo v samoti ateljeja kot umetnik in tiskar mnogih avtorjev, med drugimi največkrat grafik Franceta Miheliča. Bil je največji poznavalec umetniških grafičnih tehnik v tem delu sveta.

Magister umetnosti Gorazd Šefran je bil zadnji in najmlajši predstavnik t. i. Ljubljanske grafične šole, izjemen mojster grafičnih tehnik s poudarkom na globokem in visokem tisku, specialist za litografijo, jedkanico, suho iglo in mezzotinto. Razvil je svojo zelo originalno likovno govorico, ki je bila edinstvena pri nas in prepoznana v tujini.

Na pročelju ljubljanskih Križank piše: »Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin!«

Gorazd Šefran je desetletja uresničeval Plečnikovo misel, ustvarjal, učil in predajal znanje o umetniški grafiki, njegovi največji ljubezni, jo razvil do vrhunca in ustvaril dragocen opus, ki bo za vedno vpisan med presežke likovne umetnosti nasploh.

V umetniškem smislu je bil grafik Gorazd Šefran vedno ortodoksen in zavezan starodavnim tehnikam, tradiciji in cehovskim pravilom. Njegovo pedagoško delo na področju tiskarskih veščin je še vedno predmet občudovanja med nekdanjimi učenci in stanovski kolegi. Profesor Šefran je postal mnogim učencem vzor, nekateri so prav zaradi njega odšli po poti umetniške grafike in bili tudi kasneje deležni dragocenih strokovnih nasvetov. Gorazd Šefran je bil kot uveljavljen likovni ustvarjalec vpliven profesor in mentor, pomemben predstavnik likovnih umetnikov, ki so utrjevali sloves več kot tri četrt stoletja zgodovine Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.

Mojster grafike odhaja na svoje zadnje potovanje v »Večno Svetlobo«, ki jo je častil v svojih skrivnostnih grafikah in slikah, s katerimi je v likovnih metaforah odstiral vprašanja življenja in smrti.

Profesorjevi učenci z Oblikovne so z grenkobo sprejeli žalostno vest o odhodu legende, ki se je hitro razširila po domovini in svetu. Z vsem spoštovanjem do karizmatičnega profesorja se z izrazi sočutja zahvaljujejo tudi soprogi Alenki, ob kateri je mojster v poznem obdobju življenja našel svoje zavetje, da se je njegov nemirni duh lahko umiril.

Spremljevalci in občudovalci likovne umetnosti, galeristi, zbiralci in strokovna javnost na Slovenskem se bodo z umetnostjo grafike in slikarstva Gorazda Šefrana srečevali tudi v bodoče. Življenje je kratko, umetnost pa je neminljiva.

Leon Zakrajšek