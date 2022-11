V volilnem programu tudi prebujanje Šutne

V Občini Kamnik se občani in občanke odločajo med tremi kandidati, in sicer za župansko kandidatko Majo Aleksovsko - Lesjak in županska kandidata Mateja Slaparja ter Sandija (Aleksandra) Uršiča. Za mesta v občinskem svetu se bodo borili še kandidati in kandidatke iz osmih list in strank (NSi, SD, Lista Sandija Uršiča, Lista Mateja Slaparja, Gibanje Svoboda, SLS, Lista Dušana Papeža, SDS). Svoje predstavnike bo dobilo tudi vseh 22 krajevnih skupnosti.