Iz skladišča nekje v Zagrebu je letos spomladi nekdo ukradel okoli 200 kilogramov kokaina, je pred dnevi ekskluzivno poročal hrvaški Jutarnji list. Droge so pripadale balkanskemu narkokartelu, posebno poznanemu po brutalnih likvidacijah. Kako so tatovi izvedeli za tajno pošiljko, ki je bila namenjena na črni trg zahodnoevropskih držav, za zdaj ni znano. »V klanu so se nemudoma in zelo agresivno odzvali na krajo. Na Hrvaško so takoj poslali svoje ljudi, da bi skušali ugotoviti, kdo jim je ukradel drogo, pa tudi, da bi jo dobili nazaj in kaznovali krivce,« poroča Jutarnji list. Po njihovih informacijah je ta »preiskava« že obrodila vsaj nekaj sadov, zaradi katerih je bilo storjenih nekaj kaznivih dejanj, a na srečo doslej smrtnih žrtev še ni bilo. »Prišlo naj bi do ene ugrabitve in pretepa osebe, domnevno odgovorne za krajo, do poskusa ugrabitve sodelavca te osebe ter nasilne pridobitve dela ukradene droge nazaj,« še piše Jutarnji list. Problem za preiskovanje takih kriminalnih dejanj pa je dejstvo, da zanje nihče ne ve, obenem pa jih tudi, logično, nihče ne prijavi – ne tisti, ki je drogo ukradel, ne tisti, ki mu je bila ukradena.

V preteklosti padale glave

Glede na niz operacij posebnega oddelka kriminalistične policije v zadnjega pol leta so hrvaški novinarji prepričani, da vedo za izginotje kokaina. V sklopu teh posebnih akcij naj bi policija med drugim odkrila, kdo je ukradel kokain, identificirala pa tudi več oseb, ki so na Hrvaško pod lažno identiteto prispele s posebno »nalogo«, da bi obračunali s kradljivci, se jim maščevali in skušali drogo prinesti nazaj prvotnemu lastniku. V zadnjega pol leta je namreč hrvaška policija zaradi droge in orožja prijela več pripadnikov balkanskega podzemlja, a se je (doslej) zdelo, da je šlo za povsem nepovezane primere. Večjega dela droge po poročanju časnika še niso našli. To je pomembna informacija, saj izginula droga še vedno izjemno slabo vpliva na odnose med različnimi kriminalnimi združbami, kar bi lahko kaj hitro privedlo do prelivanja krvi. Pred leti, konec 2014, je namreč iz pristanišča v španski Valencii izginilo prav tako 200 kilogramov kokaina iz Južne Amerike. V brutalnih obračunih črnogorskih klanov iz naselij Kavač in Škaljari, ki sta pred tem drogo prodajala pod istim vodstvom, pa je bilo odtlej ubitih že več kot 50 ljudi, od tega je bilo vsaj deset naključnih žrtev.

Šarić jim je tlakoval pot

Podobno se je pripetilo na Hrvaškem leta 2010, ko so v Urugvaju z več kot dvema tonama kokaina prijeli Anastazija Martinčića, sodelavca Darka Šarića, saj je v hrvaški Istri sledil niz nasilja – ugrabitev in umorov. Ko so Martinčićevi znanci izvedeli za njegovo prijetje, so iz stanovanja v Sloveniji ukradli okoli štiri milijone evrov, zaslužek trgovine z mamili, še poroča hrvaški časnik. Njegova aretacija je sicer sprožila akcijo Balkanski bojevnik, glavna tarča Ameriškega urada za boj proti drogam (DEA), je bil prav Šarić, domnevno eden največjih šefov narkokartelov tega območja, ki naj bi s tihotapljenjem kokaina iz Južne Amerike v Evropo zaslužil najmanj štiri milijarde evrov. Lov nanj je pustil krvavo sled po državah nekdanje Jugoslavije, kjer je bilo ubitih ogromno ljudi. Šarić se je po daljšem begu leta 2014 sam predal, za trgovino z drogami in pranje denarja so mu sodili v Srbiji, kjer so ga obsodili na 20 let zapora, a je sodba potem padla. »Na razvalinah njegovega cesarstva so nastali novi črnogorski mafijski klani, ki so v zadnjih letih kri prelivali v Srbiji, Črni gori in drugod po Evropi,« poročanje zaključujejo v Jutarnjem listu.