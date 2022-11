Ker je Janez Sodržnik po odmevnem odstopu predsednika Atletske zveze Slovenije Romana Dobnikarja ostal brez enega od treh podpredsedniških kandidatov, je včeraj na tiskovni konferenci v prostorih Hale Tivoli predstavil novo ekipo v boju za funkcijo predsednika Olimpijskega komite Slovenije (OKS) – Združenja športnih zvez (ZŠZ). Ponosno je najavil novega podpredsedniškega kandidata na področju vrhunskega športa Stanka Glažarja. Podpredsednik NZS je dejal, da je v največji slovenski športni organizaciji aktiven že 20 let, vmes pa so se zvrstili trije predsedniki: Rudi Zavrl, Aleksander Čeferin in Radenko Mijatović. Glažar je tudi dva mandata član izvršnega odbora OKS – ZŠZ, končuje pa tretji neprofesionalni mandat župana občine Hajdina, ob čemer je vložil kandidaturo za četrti mandat. Sodržnik je obdržal preostala dva podpredsedniška kandidata, in sicer Majo Pajek na področju športa za vse, Andraža Žurmana pa je po nezaupnici vaterpolske zveze v Sloveniji obdržal v ekipi, in sicer na področju poslovnih zadev.

Odločila povezovalnost

»V NZS smo se po daljšem premisleku odločili za aktivnejšo vlogo v Olimpijskem komiteju Slovenije,« je pojasnil Stanko Glažar in dodal, da so o podpori predsedniškemu kandidatu odločali na izvršnem odboru NZS. Na vprašanje, zakaj so se v največji slovenski panožni zvezi odločili za podporo Sodržniku, ne pa Tomažu Baradi ali Franju Bobincu, je Glažar odločno odgovoril: »Ker je najbolj povezovalen od vseh treh.« Spomnimo, da je bil Stanko Glažar lani septembra eden od treh članov izvršnega odbora OKS, ki niso podprli imenovanja Tomaža Barade za vodjo olimpijske delegacije na zimskih igrah v Pekingu, potem ko sta bila proti le še smučarski predsednik Enzo Smrekar in rokometni Franjo Bobinac, sicer tesna sodelavca pri Bobinčevi kandidaturi​.

Sodržnikova retorika je bila včeraj v primerjavi s predstavitvijo predsedniške kandidature 30. junija bolj premišljena, a vseeno odločna. Dejal je, da je imel pri predsedniški kandidaturi podporo številnih nacionalnih panožnih zvez, a se je odločil za Curling zvezo Slovenije. Katere zveze so bile druge, ni odgovoril. Med drugim je izpostavil, da se bo funkcije predsednika lotil strateško, z ambicioznimi, a uresničljivimi cilji. Opozoril je na problematiko nacionalnega programa za šport, ki se zaključi prihodnje leto. Po njegovih besedah bi morali podaljšati rok za dve leti, v tem času temeljito proučiti predloge in sprejeti program do leta 2034. Tega leta naj bi bil tudi vsak državljan telesno aktiven po 150 minut. »Prepričan sem, da smo v Sloveniji sposobni določiti ustreznega kandidata, ki bi postal član Mednarodnega olimpijskega komiteja. Slovenija tudi nujno potrebuje novo olimpijsko središče, ki bo namenjeno nacionalnim zvezam in bo brezplačno. Sredstva bomo pridobili od prodaje deleža olimpijskega komiteja pri Plečnikovem stadionu, saj moramo pri tej problematiki prenehati slepomišiti,« je izpostavil Janez Sodržnik, ki je na svoji prvi predstavitvi dejal, da bo sedež OKS – ZŠZ premaknil iz šoping centra, zaradi česar je naletel na buren odziv obstoječe oblasti. Včeraj je povedal, da vztraja pri svojih obljubah, le da ne bo več uporabljal tujke, ampak bo odslej govoril o nakupovalnem središču.

Obsoja Gabrovčeva dejanja

Ob koncu govora se je Sodržnik dotaknil predsedniških volitev, ki bodo natanko čez en mesec. Poudaril je, da je prepričan v uspeh, da si želi zmage že v prvem krogu volitev in da bo njegova zmaga pomenila zmago za vse, kar je tudi slogan njegove kandidature. Razočaran nad dogajanjem v zadnjih tednih, ko je prejel boleče zaušnice, Janez Sodržnik še pravi: »Sem zagovornik fair playa, kar sem pričakoval tudi od obeh drugih dveh predsedniških kandidatov. A ni bilo tako, kar obžalujem in obsojam. Slišim neetične obtožbe, povezane z izgubo službe, kar se je dogajalo prejšnji teden, ko so občinske športne zveze določale delegate za skupščino. Ostro tudi obsojam trud in napore sedanjega predsednika Bogdana Gabrovca za potrebe enega kandidata, in sicer Tomaža Barade, kar mene in Franja Bobinca potiska v neenakovreden položaj, hkrati pa meče slabo luč na krovno športno organizacijo. Obsojam tudi napore direktorata za šport na pristojnem ministrstvu pri imenovanju delegatov fundacije za šport, kjer gre celo za sum kaznivih dejanj. Zato od ministra, vlade in državnega zbora pričakujem, da bodo znali zadevi reči stop.«