V nedeljo ob 17. uri se bo s tekmo med gostiteljem Katarjem in Ekvadorjem začelo 22. svetovno prvenstvo v nogometu. Da bi se izognili igranju v hudi vročini sredi poletja v Katarju, je termin tekmovanja nenavaden, saj so bila doslej prvenstva sredi leta, po koncu klubskih sezon. Večina reprezentanc sploh ni imela časa za daljše priprave, saj je imelo veliko nogometašev klubske obveznosti še konec minulega tedna. Nekateri igralci so na zadnjih klubskih tekmah v strahu pred poškodbami igrali z ročno zavoro. Večina izmed 32 selektorjev je do zadnjega trenutka čakala z izbiro 26 igralcev. Nekateri so na seznam uvrstili celo poškodovane igralce v upanju, da bodo okrevali do prve tekme.

Za Brazilijo tudi 39-letni veteran Dani Alves

Brazilija, prva favoritinja prvenstva, se je v ponedeljek zbrala na petdnevnih pripravah v Torinu v vadbenem centru Juventusa, kamor pa sta z zamudo prišla igralca PSG Neymar in Marquinhos. Tokrat ni šlo za zvezdniške muhe, ampak sta zamudila zaradi tehničnih težav na letu iz Pariza v Torino. Glede na obilo nogometne kakovosti, ki jo premore Brazilija, in vrhunsko formo igralcev, ki nastopajo za evropske klube, je imel 61-letni selektor Tite zahtevno nalogo pri izbiri igralcev za nastop na mundialu. Na seznamu je kar devet napadalcev, ki so v vrhunski formi, saj je Brazilija letos na osmih tekmah dosegla že 27 golov. Največ polemik je spodbodlo vabilo 39-letnemu Daniju Alvesu, ki je iz Barcelone prestopil v Pumas v Mehiki. Selektor stavi predvsem na njegovo avtoriteto v slačilnici in vpliv na mlade igralce. Brez vabila so ostali: napadalca Robert Firmino (Liverpool) in Gabriel Barbosa (Flamengo), srednji branilec Gabriel Magalhaes (Arsenal), krilni branilec Emerson Royal (Tottenham) ...

Argentino, ki je imela nekaj težav s poškodbami, bo v Katarju seveda vodil Lionel Messi, za katerega bo peti mundial zadnja priložnost, da osvoji naslov svetovnega prvaka. To je edina lovorika, ki mu manjka v karieri in s katero bi nedvomno postal najboljši nogometaš vseh časov. »Naučil sem se, kako pomembno je, da svetovno prvenstvo začneš z zmago. To je temelj vsake uspešne zgodbe na velikih tekmovanjih. Moramo verjeti vase in se boriti za izpolnitev cilja. Upam, da nam bo pomagal tudi Bog,« je napoved 35-letnega Lionela Messija.

Z izborom je presenetil selektor Španije Luis Enrique, ki je sicer na seznam uvrstil kar sedem igralcev Barcelone. »Če osvojimo naslov svetovnega prvaka, se bom pri frizerju dal obriti na balin,« je na zboru reprezentance napovedal 19-letni Pedri. Na seznamu ni legendarnega srednjega branilca, 36-letnega Sergia Ramosa, ki je upal, da bo v Katarju zaokrožil bogato reprezentančno kariero s 180 tekmami. »Moje sanje so bile nastop na petem svetovnem prvenstvu. Žal ga bom gledal od doma. Težko je, vendar sonce vsak dan znova vzide. Pri meni se ne bo spremenilo nič. Strast, mentaliteta in osredotočenost bodo ostali enaki,« je preko družbenih omrežij sporočil Sergio Ramos. Na seznamu ni enega najboljših vezistov angleške lige Thiaga Alcantare (Liverpool) ter vratarjev Davida de Gee (Manchester United) in Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

Štirikratna svetovna prvakinja Nemčija bo mini priprave opravila v Omanu, kamor pa ni odpotoval vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen, ki je zaradi infekcije ostal v Frankfurtu in se bo ekipi priključil kasneje. Srednji branilec Francije Presnel Kimpembe se je odpovedal nastopu v Katarju, saj so zadnji testi v klubu PSG pokazali, da ni povsem pripravljen, potem ko ima že vso sezono težave s poškodbami. Čeprav 31-letni Eden Hazard zelo malo igra v madridskem Realu (229 minut na šestih tekmah, en gol, ena asistenca), ga je selektor Belgije Roberto Martinez uvrstil na seznam. »Hazard je kapetan reprezentance in eden naših ključnih igralcev. Na svetovnem prvenstvu 2018 je bil med najpomembnejšimi na poti do tretjega mesta. Ocenili smo, da njegov status v klubu ne bo vplival na njegovo delo, ki ga opravlja v reprezentanci. Njegov prispevek reprezentanci se ne kaže le na igrišču. Ko je Hazard v slačilnici, smo boljša ekipa,« je odločitev pojasnil Španec na klopi Belgije Roberto Martinez.

Hladno srečanje Cristana Ronalda in Bruna Fernandesa

Cristiano Ronaldo je Portugalsko postavil v središče zanimanja, vendar ne reprezentance, ampak samega sebe zaradi 90 minut dolgega intervjuja, v katerem je ostro kritiziral svoje delodajalce v Manchester Unitedu. Intervju, za katerega ni imel dovoljenja kluba, je nastal na pobudo Portugalca. V njem pravi, da se v klubu ni spremenilo nič od leta 2009, ko ga je zapustil, zato je ostal zamrznjen v času. »Klub me je izdal. Izpadel sem kot črna ovca. Želijo me spoditi iz kluba. Trenerja Ten Haga ne spoštujem, ker tudi on ne spoštuje mene,« je med drugim povedal 37-letni Cristiano Ronaldo. Angleški mediji poročajo, da mu grozi klubska kazen milijon evrov, obenem je veliko ugibanj, kako bo vse skupaj vplivalo na reprezentančno slačilnico. Ronaldo bi lahko imel težave tudi v njej, saj si jo deli tudi z Brunom Fernandesom, soigralcem v Manchester Unitedu. Igralca sta se prvič srečala na zboru reprezentance. Na posnetku je vidno, da sta se rokovala na pobudo Ronalda, a po krajšem pogovoru je kapetan deloval začuden. »Svetovno prvenstvo ni v pravem trenutku za igralce in navijače. Ne bo najboljši čas za gledanje tekem, saj bodo takrat, ko bodo otroci v šoli, odrasli pa v službah,« je povedal eden glavnih igralcev Portugalske Bruno Fernandes.

Svetovni podprvaki Hrvati so na sklepne priprave odšli v Riad, kjer bodo danes igrali pripravljalno tekmo s Savdsko Arabijo. »Najbolj pomembno je, da so vsi zdravi. Vse je podrejeno pripravi za prvo tekmo z Marokom. Dobri smo, vendar igralcev in sebe ne bom obremenjeval z uspehom. Naredili bomo vse, kar znamo,« je bil previden selektor Hrvaške Zlatko Dalić. Več težav ima selektor Srbije Dragan Stojković. Največ skrbi mu povzročata poškodbi golgeterjev Aleksandra Mitrovića in Dušana Vlahovića. »Prepričan sem, da bosta nared. Mitrović je že doslej poškodovan igral na tekmah, ko mnogi sploh ne bi igrali,« je bil odločen Dragan Stojković, preden je ekipo odpeljal na pripravljalno tekmo v Bahrajn.