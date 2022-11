Karel III. želi princeso Anne in princa Edwarda za svoja namestnika

Britanski kralj Karel III. se je odločil razširiti krog članov kraljeve družine, ki lahko nadomeščajo monarha pri opravljanju uradnih dolžnosti. Za to je predlagal svojo sestro, princeso Anne, in mlajšega brata, princa Edwarda, s tem pa želi hkrati omejiti vlogo princa Andrewa in princa Harryja, ki veljata za kontroverzna člana kraljeve družine.