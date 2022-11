»Na prestolnico je bil izveden napad. Po predhodnih informacijah sta bili zadeti dve stanovanjski stavbi v okrožju Pečersk. Sistemi zračne obrambe so nad Kijevom sestrelili več raket, zdravniki in reševalci pa so že prispeli na prizorišče«, je dejal Kličko.

Napade je medtem potrdil tudi vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak, ki jih je opisal kot odziv na močan govor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na vrhu skupine G20 v Indoneziji, kjer so svetovni voditelji ostro obsodili vojno v Ukrajini.

»Ali kdo resno misli, da si Kremelj želi miru? Želi poslušnost, toda na koncu dneva teroristi vedno izgubijo,« je še dodal na Twitterju.

Ruske sile so v zadnjih tednih pogosto ciljale predvsem energetsko infrastrukturo po vsej Ukrajini, nazadnje pa so njihove rakete Kijev zadele pred skoraj enim mesecem. Današnji ruski raketni napad sicer prihaja potem, ko so se ruske sile v petek v celoti umaknile iz mesta Herson na jugu Ukrajine.