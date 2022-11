Skupina, ki jo sestavljajo SKB banka in hčerinski družbi SKB Leasing ter SKB Leasing Select, je tako v devetmesečju ustvarila 94,7 milijona evrov čistih bančnih prihodkov, kar je 3,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. K temu je po pojasnilih iz banke pomembno prispevala okrepljena kreditna aktivnost, ki se kaže v 14,1-odstotni rasti obsega posojil v devetih mesecih, medtem ko medletna rast znaša 15,6 odstotka, predvsem na področju kreditiranja podjetij in stanovanjskih posojil. Stanje posojil ob koncu septembra je bilo malo manj kot tri milijarde evrov. Portfelj depozitov medtem ostaja »visok in stabilen«, povečujejo se predvsem vpogledne vloge.

Čiste obresti so se povečale za 3,7 odstotka in so dosegle 59,4 milijone evrov, povečana gospodarska aktivnost in večja poraba gospodinjstev pa sta, kot pravijo v SKB, ugodno vplivali tudi na višje neto prihodke od opravnin. Ti so se v devetih mesecih ustavili pri 30,3 milijona evrov. Tudi na segmentu lizinga je skupina v devetih mesecih dosegla »ugodne rezultate«.

Operativni stroški skupine so se v devetih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 6,6 odstotka na 53,1 milijona evrov, k čemur so po navedbah banke največ doprinesli višji stroški dela in višji stroški storitev kot posledica povečanega obsega del na področju digitalizacije in avtomatizacije poslovanja, povečani stroški zaradi višjih cen energije in inflacije in tudi višji regulatorni stroški.

Operativni dobiček skupine je v devetih mesecih z 41,7 milijona evrov ostal na enaki ravni kot v enakem obdobju preteklega leta, zaradi sproščanja oslabitev in rezervacij, oblikovanih v času pandemije covida-19, pa je skupina v devetmesečju beležila prihodke z naslova stroškov tveganj v višini 16,6 milijona evrov. To je privedlo do nekaj več kot tretjinske medletne rasti čistega dobička, ki se je ustavil pri 47 milijonih evrov.