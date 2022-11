Četverica Italijanov naj bi se navdihovala pri skupinah belih supremacistov, zanikala holokavst in zagovarjala nov svetovni red s nacifašističnimi elementi ter pozivala k rasni diskriminaciji, je sporočila policija.

Osumljenci pripadajo subverzivni neonacistični skupini, imenovani Hagalov red (Hagal je ena od run v starogermanski runski abecedi; op.p.), in so načrtovali »nasilne akcije« proti državljanom in policiji, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa sklicujoč se na pravosodne vire. Imeli naj bi neposredne stike z drugimi skrajno desnimi organizacijami, med njimi tudi z ukrajinskim bojnimi skupinami, kot je bataljon Azov in skupina Pravi Sektor.

Osumljeni so se udeleževali tudi urjenja v bojevanju in ravnanju s strelnim orožjem v tujini. Četverica osumljenih je bila predmet preiskave že lansko leto, še navaja Ansa. Eden od osumljencev, ki ga iščejo italijanski pravosodni organi, je trenutno v Ukrajini, preiskava pa je pokazala, da je bil v stiku z bataljonom Azov, ki sodeluje v boju proti ruski agresiji v Ukrajini.

Policija je ob aretacijah zasegla tudi večjo količino propagandnega materiala, nabojev, orožja in vojaških oblačil. V več italijanskih mestih so opravili 26 hišnih preiskav, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.