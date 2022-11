Madrid. Španska policija je v drugi fazi operacije zoper trgovino z drogo in pranje denarja pridržala deset ljudi. Opravila je več hišnih preiskav v Barceloni, Ceuti, Almeriji in Malagi in tako razbila kriminalno mrežo, ki je bila eden največjih dobaviteljic droge, še posebej pa hašiša kriminalnim skupinam v Španiji in različnih drugih evropskih državah. Med pridržanimi je tudi odvetnik glavnega osumljenca, specializiran za primere, povezane s trgovino z mamili.

Prva faza operacije je potekala pred slabim letom v Barceloni, ko so zbrali pomembne dokaze proti hudodelski združbi. Po pisanju španskih medijev so v okviru te akcije decembra lani v Barceloni aretirali maroškega državljana, enega najbolj iskanih preprodajalcev droge. Ko so preiskali takrat zasežene naprave in dokumentacijo, so pridobili dokaze še zoper deset osumljencev, domnevno vpletenih v tihotapljenje 117 ton hašiša in več kot treh ton kokaina v Španijo. Gre za osebe španske, nemške in maroške narodnosti. V Malagi so po poročanju tamkajšnjih medijev aretirali maroškega državljana, ki je bil desna roka vodje skupine. Skupaj naj bi odraščala v maroškem mestu Al Hoceima, v otroštvu sta rada lovila ribe in jadrala. Potem pa v preteklih letih sčasoma postala največja znana dobavitelja hašiša. Hudodelska združba naj bi samo v zadnjih mesecih lanskega leta različnim kriminalnim združbam v Španiji dobavila več kot sto ton te droge.

Denar prali iz Dubaja

V celotni operaciji so španske oblasti pridržale 27 osumljencev. Zasegle so 39 telefonov, satelitski telefon, osem računalnikov, stroj za štetje denarja, pa tudi 14 ton hašiša, 5,1 tone kokaina in več kot milijon evrov gotovine.

Po poročanju Europola je kriminalna organizacija iz Nizozemske skrivoma uvažala čolne in močne motorje, jih na ladji ob portugalski obali pripravila za uporabo, nato z njimi v Maroku zbirala drogo ter jo prevažala na špansko obalo. Med operacijo so jim zasegli tri plovila. Na spisku zaseženega je med drugim enajst nepremičnin, pet podjetij, 36 luksuznih avtomobilov in 12 dragocenih ur. Blokirali so še 58 bančnih računov.

Europolov center za finančni in gospodarski kriminal razkriva različne metode kriminalcev za pranje denarja, pridobljenega s trgovino z mamili. Gre za skrivne prevoze velikih količin gotovine, naložbe denarja v luksuzno blago, kot so jahte, ure, vozila, nepremičnine in podobno. Španski mediji navajajo, da je imela omenjena kriminalna organizacija močno mrežo za pranje denarja v Dubaju. Vlagala je v podjetja v več evropskih državah in z dajanjem posojil in hipotek podjetjem prala denar nezakonito pridobljenih sredstev.

Poleg Europola so v operaciji sodelovali tudi ameriška agencija za boj proti drogam DEA ter več držav, Belgija, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Turčija in Velika Britanija.