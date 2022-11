V Elektru Ljubljana so STA povedali, da je prišlo do okvare na transformatorski postaji operaterja prenosnega omrežja Eles v Hudem pri Mirni peči. Brez elektrike je bilo 53.592 odjemalcev, vsi so že priklopljeni nazaj na omrežje.

Eles je na svoji spletni strani objavil, da je do delovne nesreče na razdelilni postaji prišlo ob 10.41, tehnične težave so odpravili ob 11.05. Več informacij bodo podali po prvi analizi dogodka, ki poteka.

Po neuradnih informacijah spletnega portala N1 se je v delovni nesreči ena oseba poškodovala in je na zdravljenju v bolnišnici, na kraju dogodka je bila tudi policija.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je do izpada prišlo na območjih Novega mesta, Semiča, Šentjerneja, Trebnjega, Črnomlja in Metlike. Po navedbah Elesa pa so bila prizadeta območja Krško, Škocjan, Šmarješke Toplice in Novo mesto.