Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je po podatkih državnega statističnega urada v devetih mesecih odpotovalo ali na to letališče pripotovalo približno 748.400 potnikov. To je bilo za 175 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Samo septembra so na brniškem letališču našteli približno 118.800 potnikov. To je bilo za 83 odstotkov več kot septembra lani. Pretovorjenih je bilo v devetem letošnjem mesecu za skoraj 1100 ton blaga oziroma za desetino več kot septembra lani. V devetih mesecih se je pretovor blaga povečal za skoraj 13 odstotkov na približno 9300 ton.

V slovenska pristanišča je septembra priplulo ali iz njih odplulo 317 ladij, kar je bilo medletno za 24 odstotkov več. Našteli so več kot 11.800 potnikov, kar je približno enajstkrat toliko kot septembra 2021. V devetih mesecih skupaj se je medtem število ladij zmanjšalo za skoraj 36 odstotkov na 1430, število potnikov pa je bilo s skoraj 89.400 več kot 38-kratnik lanske številke. V koprskem pristanišču so septembra pretovorili skoraj 2,1 milijona ton blaga, kar je bilo za šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V devetmesečju je pretovor blaga dosegel blizu 17,1 milijona ton, kar je okoli 11 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Na avtobusih 71 odstotkov več potnikov

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v devetih mesecih prepeljali nekaj več kot 26,5 milijona potnikov oziroma 71 odstotkov več kot v lanskem devetmesečju. Samo septembra so v mestnem potniškem prometu našteli skoraj 3,1 milijona potnikov oziroma za 14 odstotka več kot v prejšnjem septembru. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so medtem v devetih mesecih prepeljali blizu 16,2 milijona potnikov ali 69 odstotkov več kot v enakem času lani. Septembra je število prepeljanih potnikov doseglo okoli 2,6 milijona, kar je bilo medletno za 42 odstotkov več.

Skupno je bilo z avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu septembra opravljenih 47,4 milijona potniških kilometrov oziroma za 39 odstotkov več kot septembra lani. V devetmesečju je število opravljenih potniških kilometrov naraslo za skoraj 106 odstotkov na 304 milijone.

Več potnikov tudi na vlakih

Vlaki so v devetih mesecih prepeljali okoli 11 milijonov potnikov, kar je bilo 30 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Septembra je število potnikov doseglo nekaj več kot 1,3 milijona oziroma za 14 odstotkov več kot septembra lani. Število opravljenih potniških kilometrov je bilo septembra s 75 milijoni medletno višje za 31 odstotkov, v devetih mesecih skupaj pa s 639 milijoni za 66 odstotkov.

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo septembra vstopilo ali izstopilo skoraj 6,2 milijona potniških vozil, kar je bilo za sedem odstotkov več kot septembra lani. Tovornih vozil je bilo nekaj več kot 1,4 milijona oziroma za šest odstotkov manj. V devetih mesecih skupaj je število vozil doseglo nekaj nad 51,3 milijona, kar je 37 odstotkov več kot v lanskem devetmesečju, število tovornih vozil pa je bilo z nekaj nad 12,2 milijona večje za štiri odstotke.

Še naprej pa je negativni predznak pri prodaji motornih vozil. Septembra je bilo tako v Sloveniji registriranih 9044 motornih vozil, kar je bilo za tri odstotke manj kot v lanskem septembru. V devetmesečju je bilo število registriranih motornih vozil s 87.231 medletno manjše za okoli desetino.