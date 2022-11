Pogodbo so podpisali ob robu obiska ministra za infrastrukturo Bojana Kumra in zunanje ministrice Tanje Fajon v Alžiru. »S podpisom si bomo v manj gotovih časih zagotovili dodatno zanesljivost pri oskrbi s plinom, zato sem vesel in ponosen, da nam je uspelo,« je, kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, ob podpisu dejal Kumer.

Pogodbo je označil za zelo pomembno in strateško, želijo pa jo še nadgraditi in povečati oskrbo Slovenije s plinom iz Alžirije. Prav tako vidijo veliko možnosti za razvoj sodelovanja na področju obnovljivih virov energije s poudarkom na sončni energiji in izmenjavo dobrih praks na teh področjih, je še povedal minister.

Bitenc: Pomemben korak k diverzifikaciji nabavnih virov zemeljskega plina

Iz Geoplina so ločeno sporočili, da pogodba, ki sta jo podpisala glavni direktor družbe Geoplin Matija Bitenc in direktorica divizije za trženje plina pri Sonatrachu Samia Hamadache, predstavlja pomemben korak k zagotavljanju nadaljnje diverzifikacije nabavnih virov zemeljskega plina.

»Dogovor o dobavi zemeljskega plina iz Alžirije je strateškega pomena za družbo Geoplin, ki zemeljski plin dobavlja industrijskim porabnikom in trgovcem z zemeljskim plinom. Predstavlja namreč nadaljnjo diverzifikacijo že tako raznovrstnega portfelja nabavnih virov in poti zemeljskega plina družbe Geoplin,« je ob podpisu poudaril Bitenc.

Pogodba je sklenjena za obdobje od 1. januarja 2023, ko se bodo tudi začele dobave, do 31. decembra 2025. Prenos plina bo potekal po plinovodih iz Tunizije prek Sredozemskega morja in Italije do vstopne točke v slovenski plinovodni sistem Gorica-Šempeter. Kot še pravijo v Geoplinu, je sklenjeni srednjeročni dogovor rezultat odličnega sodelovanja družb Geoplin in Sonatrach v letih med 1992 in 2012 ter večmesečnih pogovorov in sodelovanja obeh družb.

Predlogi za sodelovanje tudi na področju obnovljivih virov energije

Ministrica Fajon se je v okviru obiska srečala z alžirskim ministrom za zunanje zadeve in narodne skupnosti v tujini Ramtanom Lamamro. Dogovorila sta se za podpis memoranduma o sodelovanju med ministrstvoma za zunanje zadeve, v katerem so predvideni konkretni predlogi za okrepitev sodelovanja med državama, med drugim na področju obnovljivih virov energije. »Ministrstvo za zunanje zadeve bo tudi v prihodnje odpiralo vrata gospodarskemu sodelovanju med državama,« je poudarila Fajonova. Ministra sta govorila tudi o odprtju veleposlaništev v obeh državah in aktualnem dogajanju v Evropi in na severu Afrike.

Odnosi med Slovenijo in Alžirijo so se posebej v zadnjem letu okrepili tako na političnem kot tudi na gospodarskem področju, in sicer z rednimi političnimi srečanji na najvišji ravni, podpisom sporazuma o gospodarskem sodelovanju in dogovorom o dobavi plina Sloveniji, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo. Državi sodelujeta tudi v okviru neformalne skupine držav EUMED, ki jih povezujejo sredozemske in aktualne teme EU. Ministrica Fajon se je vljudnostno srečala tudi s predsednikom Alžirije Abdelmadžidom Tebunejem.

V Geoplinu so ob tem spomnili, da letos mineva tudi 30 let od ratifikacije sporazuma med Slovenijo in Alžirijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, ki predstavlja začetek gospodarskega sodelovanja med državama.