Evrske države so septembra ob nadvladi uvoza nad izvozom sklenile s 34,4 milijarde evrov primanjkljaja v zunanji trgovini z blagom, potem ko so imele septembra lani 6,7 milijarde evrov presežka. Trgovina med članicami območja evra je v devetem mesecu v medletni primerjavi napredovala za 27,3 odstotka na 247,6 milijarde evrov.

Med januarjem in koncem septembra je izvoz območja evra v primerjavi z enakim obdobjem lani porasel za 19,2 odstotka na 2120,3 milijarde evrov, medtem ko se je uvoz okrepil za 44,7 odstotka na 2386,9 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako dosegel 266,6 milijarde evrov. V enakem obdobju lani je bilo govora o presežku v višini 129,2 milijarde evrov. Trgovina med državami z evrom se je v tem obdobju okrepila za 27,1 odstotka na 2021,2 milijarde evrov.

V celotni EU je izvoz septembra v medletni primerjavi napredoval za 24,0 odstotka na 232,0 milijarde evrov, uvoz pa za 48,2 odstotka na 277,8 milijarde evrov. Povezava je tako zabeležila zunanjetrgovinski primanjkljaj v višini 45,8 milijarde evrov, medtem ko je bil septembra lani pri 300 milijonih evrov. Članice EU so septembra med sabo opravile za 383,3 milijarde evrov trgovine, kar je 26,1 odstotka več kot v enakem mesecu lani.

Uvoz občutno višji od izvoza

V devetmesečju je izvoz iz EU medletno porasel za 18,8 odstotka na 1889,6 milijarde evrov, uvoz pa za 49,7 odstotka na 2247,6 milijarde evrov. EU je tako v trgovini s preostalim svetom ustvarila 358,1 milijarde evrov primanjkljaja, medtem ko je imela v enakem obdobju lani 88,4 milijarde evrov presežka. Notranje trgovanje v EU se je v prvih devetih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 25 odstotkov na 3131,2 milijarde evrov.

Septembra je izvoz v medletni primerjavi občutno porasel v vseh članicah EU, razen v Luksemburgu, kjer je nazadoval za 3,8 odstotka. Največjo rast smo imeli v Sloveniji (+93,1 odstotka) in na Hrvaškem (+66,1 odstotka).

Večino članic je zabeležilo še večji skok uvoza, pri tem so posebej izstopale Hrvaška (+101,7 odstotka), Bolgarija (+91,0 odstotka) in Litva (+83,7 odstotka). Upad so imeli le Estonija (-23,7 odstotka), Latvija (-15,3 odstotka) in Luksemburg (-0,2 odstotka).