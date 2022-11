Eden najbolj sodobnih in zdravih načinov, ki ga ponujajo, sta stropno ogrevanje in hlajenje, ki so ga vgradili tudi v Dom24h, trenutno tehnološko najsodobnejši objekt v Sloveniji.

Pionir montažne gradnje

Marles se ponaša z visoko in preverjeno kakovostjo, tradicijo, bogatimi izkušnjami in ogromno akumulacijo znanja. To jim omogoča, da sledijo sodobnim trendom in v svoje objekte vgrajujejo zadnje razvojne dosežke. Njihova razvojna usmeritev sledi normam energetske varčnosti, protipotresne gradnje, požarne zaščite, vgrajevanja okolju prijaznih materialov ter sodobnim prostorskim ureditvam in evropskim standardom. Močan razvojni oddelek v sodelovanju s tujimi institucijami in preverjenimi dobavitelji stalno razvija nove detajle, preizkuša in vgrajuje nove materiale ter spremlja druge novosti na področju gradnje. V razvojni proces so vseskozi vključeni tudi podizvajalci, ki jih stalno izobražujejo in spremljajo njihove izkušnje. Z nekaterimi med njimi sodelujejo že več kot 25 let.

Koncept Zero Energy Home

​S konceptom Zero Energy Home so se odzvali na trende, ki gredo v smeri popolne energetske samozadostnosti večine objektov. Vse njihove hiše imajo vgrajeno predpripravo za morebitno poznejšo namestitev sončne elektrarne, polnilnice za električni avtomobil ter predpripravo za uporabo deževnice. Tako je vsaka Marlesova hiša le korak stran, da postane aktivna in s tem energetsko neodvisna in samozadostna.

Energetsko samozadostnost dosegajo z dodatnimi ukrepi na področju zmanjšanja energetskih izgub na eni ter z implementacijo naprav za pridobivanje energije iz okolja na drugi strani. Kot pravijo, se obeta več novosti na področju tehnologij, ki bodo omogočale izkoriščanje virov iz okolja, kjer se bo izboljšala učinkovitost sedanjih toplotnih črpalk. Prav tako je pričakovati učinkovitejše sisteme, ki bodo omogočali še bolj nadzorovano prezračevanje. Veliko možnosti je še pri razvoju sistemov, ki bodo omogočali izrabo energije sonca in vetra ter tudi padavin, ki jih je prav tako treba izkoristiti pri obratovanju objekta.

Inovativne rešitve za ogrevanje in hlajenje

Veliko teh sistemov je vgrajenih v vzorčni objekt Dom24h, ki ga je pod Marlesovim vodstvom zgradil konzorcij 12 slovenskih podjetij. Vanj so vgrajeni najsodobnejši sistemi ogrevanja v povezavi s talnim gretjem ter sistem stropnega hlajenja in stropnega ogrevanja. To je ena zdravju najbolj prijaznih rešitev hlajenja in ogrevanja, ki ustvari prijetno in enakomerno ohlajene prostore s skoraj idealno temperaturo skozi vso leto. Tak način hlajenja prinaša trenutno najvišje udobje bivanja tudi v vročih poletnih dneh in večerih, hkrati pa v kombinaciji s sončno elektrarno in hranilnikom električne energije predstavlja najugodnejšo obliko pohlajevanja prostorov.

Za Dom24h so razvili tudi prediktivno vodeno toplotno podpostajo, ki omogoča dvosmerno povezavo s proizvodnjo energije v hiši in na njej ter tudi dvosmerno povezavo med porabniki in proizvodnjo energije v hiši in soseski. S to inovacijo na področju daljinske energetike so omogočili optimalnejšo rabo energije objekta in hkrati zagotovili vračanje presežne toplotne energije objekta nazaj v sistem daljinskega ogrevanja. Z vračanjem presežne toplotne energije v sistem daljinskega ogrevanja se izboljša njegova učinkovitost in se posledično zmanjšajo negativni vplivi na okolje

Pozornost so med drugim namenili še uravnavanju zračne vlage, s čimer prav tako lahko dosežemo večje udobje bivanja ob manjši porabi energije. Posebna rešitev prek debeloslojnega ometa in zidne barve, ki sprejemata in oddajata vodno paro, pasivno uravnava dnevno nihanje zračne vlage v notranjem prostoru.

Vse te in še mnogo drugih inovativnih rešitev in tehnologij si lahko ogledate na Marlesovem dvorišču, kjer Dom24h stoji in je odprt za javnost. Ena od priložnosti za ogled bo tudi 12. novembra v okviru Dnevov pasivnih hiš. Takrat bodo celotno tehnologijo predstavljali tako proizvajalci kot tudi izvajalci različnih sistemov.