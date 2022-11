Tokrat smo se lotili opreme enosobnega mansardnega stanovanja z galerijo in visokim stropom. Strešni okni, ki sta edini vir naravne svetlobe, prostor optično povečata in ga povežeta z zunanjostjo.

Ob vhodu je umeščena manjša kopalnica, katere vrata so skrita v garderobno omaro, s tem pa smo pridobili manjši vstopni hodnik. Prostor se nadaljuje v odprto dnevno bivalno sobo s kuhinjo in jedilnico. Za funkcionalno uporabo kuhinje so elementi umeščeni v niz ob steni in prostostoječi kuhinjski otok se poveže z jedilno mizo. V prostor je umeščena večja sedežna garnitura s preprogo, ki ločuje dnevni del od kuhinjskega.

V prostor smo zaradi visokega stropa umestili galerijsko etažo in s tem pridobili dodatni prostor, ki smo ga namenili spalnici. Na galerijski podest vodijo stopnice, za čim boljšo funkcionalno izrabo prostora smo pod stopniščni prostor umestili vgradne shranjevalne omare.

Uporabljene barve so v tako majhni stanovanjski osnovi svetle, saj s tem optično povečamo prostor. Predlagamo umestitev brušenega betona na talnih površinah, vsi drugi elementi pa naj bi bili v belih barvah s kombinacijo naravnega lesa. Vsi dekorativni predmeti v prostoru so predlagani v nežnih pastelnih barvnih odtenkih. Stanovanjska enota z vsem tem kljub majhnosti postane funkcionalna in prijetna za bivanje.