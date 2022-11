Po razcvetu v ZDA in Evropi v začetku in sredi 20. stoletja se tip bungalovske zgradbe tudi v Evropi vrača v stilu odprtih tlorisov. Po definiciji je torej bungalov samostojna nizka enoetažna hiša, katere največja prednost je prav to, da so vsi bivalni prostori z garažo vred v enem samem nivoju. Če je v bungalovu še klet, se ta seveda ne šteje kot bivalni prostor in običajno služi le kot pomožni prostor za napeljave ter ogrevalne in druge naprave.

Na splošno se bungalov pogosto enači s hišo z ravno streho, kar ni točen opis. Čeprav ima večina hiš, zgrajenih v slogu bungalova, ravno streho, ima lahko bungalov tudi dvokapno ali štirikapno streho z nizkim podstrešjem, ki lahko služi kot pomožna shramba.

Sodobna zasnova

Vse sobe v bungalovu lahko torej dosežemo brez stopnic, kar je še posebno dobrodošlo za osebe z omejeno mobilnostjo, starejše in družine z majhnimi otroki. Tudi pred vhodnimi vrati pogosto ni stopnic, zaradi česar bungalov že v osnovi pomeni obliko bivanja brez ovir. Razporeditev prostorov enega poleg drugega omogoča zelo individualno tlorisno zasnovo, saj ni treba upoštevati nobenih nosilnih sten ali statike višjih etaž. Zaradi tega je bungalov idealen za sodobne koncepte odprtih prostorov. Poleg tega lahko enostavno združimo delo ali konjičke in bivanje pod eno streho: delovne in bivalne prostore je enostavno ločiti. Oblike bungalova so lahko namreč pravokotne, v obliki črke Z ali v obliki črke L. Raznolikost oblik ponuja bungalovu številne možnosti in področja uporabe – denimo kot mestno vilo ali kot dvojček. Druga prednost bungalovske hiše so njena večinoma velika vrata in okenska pročelja. Z njimi v notranjost pade veliko svetlobe in domiselno oblikovan vrt hkrati postane del bivalnega prostora.

Višje zahteve

Bungalov zahteva razmeroma veliko parcelo, ker so prostori v njem razporejeni drug poleg drugega in ne drug nad drugim. Predvsem na območjih z visokimi cenami zemljišč lahko to pomeni, da stroški močno narastejo. Zaradi večje površine strehe hitro narastejo tudi stroški gradnje. Bungalov ima tudi nekoliko slabše razmerje med bivalno in zunanjo površino kot večnadstropna stavba. Ob današnjih cenah energije je dodaten strošek toplotne izolacije še en dejavnik, ki ga je treba upoštevati. Kljub temu je v bungalovu mogoče uresničiti tudi bivalne površine na 120 in več kvadratnih metrih po ugodni ceni na kvadratni meter – in to ob dobri energetski bilanci. Enoetažna oziroma bungalovska gradnja je mogoča tudi v pasivnem načinu.

​S podeželja v urbano okolje

Zaradi enostavne zasnove omogoča bungalovska vrsta hiše raznoliko uporabo. Odvisno od velikosti in opreme se jo lahko uporablja kot počitniško hišo ali kot popolno enodružinsko hišo – s pripadajočo pisarno ali velikimi prostori za druge namene. Bungalov je iz preproste, nekoč precej podeželske zasnove prerasel v reprezentativen tip hiše, predvsem v urbanih okoljih. Ne le v ZDA, ampak po vsem svetu je bungalov ponovno postal zelo priljubljen, tudi zaradi enostavnosti gradnje, ki je pogosto montažna ali celo lesena in ne zahteva obilice masivnih nosilnih sten. Poleg tega zidna konstrukcija v montažnih ali lesenih hišah zmanjšuje morebitne toplotne izgube skozi ovoj stavbe, saj izolacijski materiali niso naneseni na zunanjo stran stene, ampak so vgrajeni v samo steno. Z maksimalno izolacijo in energijsko varčno tehnologijo ogrevanja takšna hiša postane pasivna in potrebuje zelo malo ali skoraj nič energije za ogrevanje.

Prednosti - Življenje brez ovir - Veliko možnosti za razporeditev - Povezava notranjosti in zunanjosti

Pomanjkljivosti - Zahteva veliko zemljišče - Velika površina strehe in zunanjih sten