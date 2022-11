Vsaka industrija ima svoje značilnosti, katere so bistvene za proizvodnjo cementa?

Specifika cementne industrije je, da je zelo energetsko intenzivna, tako po porabi električne energije kot kalorične toplote. Klasične cementarne, ki niso tako napredne kot naša, pokrivajo to potrebo še vedno iz fosilnih energentov, kot sta na primer premog in plin. Če bi mi obratovali na plin, bi se zaradi energetske krize spraševali, ali smo sploh še v stanju ohranjati proizvodnjo. Pri nas znaša delež fosilnih energentov še okoli 40 odstotkov, kar 60 odstotkov pa prihaja iz alternativnih virov energije, kar so predpripravljeni komunalni odpadki, ki jih s sodobno tehnologijo ni mogoče reciklirati. Tovrstne odpadke je bolj smiselno, kot da se jih odlaga na odlagališčih, uporabiti kot energent, s čimer nadomeščamo fosilne energente. Poleg tega je proizvodnja cementa zelo lokalna, saj gre za težak material, ki ima zato tudi visoko sposobnost shranjevanja energije, zato deluje kot naravna izravnava toplote med poletnim in zimskim časom.

Pa sosežig odpadkov okoljsko ni sporen?

Ravno nasprotno. Ker soprocesiramo alternativne energente, smo namreč podvrženi strožjim emisijskim predpisom, kot če tega ne bi počeli. Naš cilj je dvigniti delež alternativnih energentov, uporabo fosilnih energentov pa opustiti. S tem bi lahko naš ogljični odtis takoj zmanjšali za 15 odstotkov, istočasno pa znižali naš vpliv na okolje. Res je, da za sežigalnice in sosežigalnice v celotni EU pri nekaterih parametrih veljajo različne mejne vrednosti, a gre le za parametre, specifično povezane s surovinami in tehnologijo, denimo v cementarnah zaradi višjih temperatur v procesu. Upravičenost razlikovanja je zaradi različne narave procesov utemeljena in potrjena na evropski ravni.

So ti alternativni energenti dovolj kalorični?

V našem proizvodnem procesu potrebujemo visoke temperature, do 2000 stopinj Celzija, zato morajo biti viri energetsko bogati. Zaradi tega smo razvijali dobaviteljske verige v Sloveniji, dobavitelji so se z nami učili pripraviti material, ki zadošča našim potrebam. Mora biti dovolj kakovosten, da ga lahko sploh sprejmemo in procesiramo. Zato gredo odpadki skozi številne postopke predpriprave in le frakcija, ki ustreza kakovostnim kriterijem, pride do nas.

Zakaj so cementarne tako pomembne za gradbeništvo, ko pa so še drugi materiali?

Cement je takoj za vodo drugi najbolj uporabljani material na svetu. V gradbeništvu uporabimo betona, za katerega je cement ključna sestavina, petkrat več kot opeke, devetkrat več kot lesa in kar stokrat več kot jekla. Če bi denimo želeli naenkrat vse graditi iz lesa, bi morali posekati desetkrat več lesa in bi kmalu izčrpali gozdove. Vedno je smotrna kombinacija materialov. Vemo, da se pod zemljo z lesom ne da graditi, tam je beton edini primeren material. Poleg tega potrebujemo beton za temeljenje česar koli, med drugim tudi objektov za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Kateri so bistveni pogoji za obratovanje cementarne?

Cementna industrija je zelo kapitalsko intenzivna. Da postaviš cementarno, potrebuješ 150 milijonov, v bodoče, ko bomo želeli cement​ proizvajati ogljično nevtralno, pa bo treba ta vložek podvojiti. Vse cementarne, ki se podajo na pot do ogljične nevtralnosti, bodo morale vložiti dodatnih 150 morda celo 200 milijonov evrov, da bodo primerne za delovanje v prihodnosti. Pričakovati je val koncentracije proizvodnje cementa in klinkerja na tistih lokacijah, ki imajo zadostne zaloge surovine, ob tem pa še izkušnje, znanje in delavnost zaposlenih. Nujna komponenta so vsa okoljska soglasja in dovoljenja, ki pa so povezana tudi z družbeno sprejemljivostjo te dejavnosti. Skupek vsega tega omogoča proizvodnjo cementa, ki ustvarja dodano vrednost za vse deležnike.

Omenili ste, da je proizvodnja zelo lokalna, torej ciljate predvsem na domači trg?

Pred desetletjem smo bili preveč osredotočeni na slovenski trg, danes pa izvozimo približno polovico naših proizvodov, tako da smo izvozno naravnano podjetje. Zaradi kakovosti proizvodov in geografskega položaja imamo polovico trga v Italiji, za nas sta pomembna tudi Istra in del Hrvaške do Zagreba. Proizvajamo tudi specialne cemente, ki se jih uporablja za naftne vrtine. Te tržimo po vsem svetu, ker je dodana vrednost toliko večja. Razvijamo pa tudi nove tipe cementa z nižjim odtisom CO 2 . Računamo, da bomo predvidoma še letos dali na trg nov tip cementa, ki bo pripomogel k zeleni preobrazbi naše družbe. Cement je na videz vedno enak, a v zadnjih letih je postal okoljsko bolj učinkovit, hkrati pa smo izboljšali njegove lastnosti. Z omenjenim razvojem smo naredili korak naprej tudi v trajnostnem smislu.

Kje je danes cementarna Salonit Anhovo v razvojnem smislu?

Lahko smo ponosni na več kot 100-letno tradicijo naše cementarne in če se danes primerjamo z drugimi evropskimi cementarnami, je naš ogljični odtis približno 10 odstotkov nižji od povprečja v EU; v krogu 300 kilometrov smo naprednejši od vseh drugih cementarn. Skratka: več ko cementa proizvedemo v naši cementarni, bolje je za podnebje, saj če bi ga proizvedli kje drugje, bi bile emisije CO 2 večje. Če to ne bi bila lokalna proizvodnja, bi morali upoštevati še dodatne emisije CO 2 v logistiki. Ponosni smo, da smo edina cementarna v Sloveniji, kar prinaša tudi priložnosti: če bi kot lokalna skupnost, družba, država prepoznali, da našo edino cementarno kot prvo naredimo ogljično nevtralno, bi se lahko s tem pohvalili, da smo prva evropska država, ki je razogljičila proizvodnjo cementa. Mi imamo ta cilj in iščemo zaveznike, ki bi nas na tej poti podpirali.

Kako so videti vaši razvojni načrti?

V dolgoletnem povprečju vsako leto investiramo približno 7 milijonov evrov, poleg tega imamo še 2 milijona tekočih stroškov samo za vzdrževanje tehnološke linije. Se pravi, nenehno vlagamo, da našo proizvodnjo zadržimo na standardu najboljših razpoložljivih tehnologij. V približno 10-letnih ciklih pa izvajamo večje posodobitve, ki največkrat pomenijo preskoke. Takšen preskok trenutno vidimo na dveh področjih. Prvi je, da bi z investicijskim ciklom 40 milijonov evrov povišali delež alternativnih energentov in s tem postopno v celoti opustili uporabo fosilnih energentov. Hkrati bi nadgradili tudi naše sisteme za čiščenje dimnih plinov. Tako bi še dodatno pomembno znižali naše vplive na okolje, ki pa so že danes znotraj vseh mejnih vrednosti. V Slovenijo želimo torej pripeljati inovativne tehnologije, s katerimi bomo poskrbeli, da bo zrak, ki ga dihamo, še bolj čist, čeprav smo že danes med bolj čistimi regijami v Sloveniji. Dosegli bi tudi dodatno 15-odstotno znižanje izpustov CO 2 . Istočasno nameravamo proizvodne zmogljivosti povečati za 20 odstotkov, kar je pomembno, da smo pripravljeni za fazo razogljičenja, ki sledi.

Poleg tega želimo do leta 2025 iz odvečne toplote, ki danes uhaja v zrak, začeti proizvajati električno energijo. S tem bi lahko dvignili energetsko učinkovitost naših naprav in bi približno 30 odstotkov potreb po električni energiji pokrivali iz lastne proizvodnje. S tem bi tudi pomembno razbremenili omrežje in pripomogli, da postanemo manj odvisni od uvoza elektrike. Naša zaveza je ne samo zmanjšati izpuste CO 2 , ampak tudi okrepiti našo energetsko samozadostnost. V preteklosti smo bili odvisni od uvoza nafte in ne želimo postati v prihodnosti odvisni od uvoza zelene elektrike ali zelenega vodika.

Imate že danes kaj lastnih virov elektrike?

Na strehi imamo fotovoltaične celice velikosti približno 1,5 nogometnih igrišč, kar znese 2,3 MW, klub temu pa ta energija zadostuje samo za 2 odstotka potreb celotne cementarne. Čeprav to ni veliko, je prvi, odločilni korak, začne se pri zelenem viru energije. V današnjih časih, ko so cene energije ponorele, tudi to prispeva k blažitvi rasti stroškov.

Razmišljamo tudi o energetskih skupnostih, v okviru katerih nam bi krajani prodajali svojo odvečno elektriko, pridobljeno iz sončnih celic. Če kot občan oddajaš elektriko v omrežje, dobiš zelo malo plačila, mi pa bi lahko ustvarili sinergijo, od katere bi nekaj imeli obe strani.

Skupaj z občino smo soustanovitelji Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, kjer preučujemo, kako preobraziti celotno Soško dolino, ne samo naše podjetje.

Konkretno razmišljamo tudi o uporabi vodika. Namestili smo polnilnico vodika, ki je prva v Sloveniji. V načrtih imamo lokomotivo, v kateri bomo lahko uporabljali zeleni vodik, ki bi ga pridobivali z zeleno energijo iz naših sončnih elektrarn. Vse to so delci mozaika, s katerimi bi vzpostavili gospodarstvo vodika, ki bi ga lahko uporabili tudi za razogljičenje naše logistike.

Kakšna pa je vaša vizija?

EU si je zastavila manj ambiciozne cilje, ampak naš plan je, da proizvodnjo cementa do leta 2035 razogljičimo. Za to so seveda potrebne omenjene investicije prek 100 milijonov evrov. Gre za nove tehnologije, ki so danes še v fazi razvoja, ampak želimo biti prvi, ki bomo te tehnologije pripeljali v Slovenijo in tako razogljičili proizvodnjo cementa.

Kako lahko k zelenemu prehodu v industriji pomaga država?

Kot koroški Slovenec zasledujem, kaj se dogaja na primer v Avstriji. Zdi se mi, da v Sloveniji preveč govorimo, kako bi blažili pereče posledice energetske krize oziroma energetske vojne. Premalo pa se usmerjamo v to, kako zagotavljati blaginjo in delovna mesta z dodano vrednostjo tudi v prihodnosti. Vemo, da inovativne tehnologije prvim inovatorjem povečajo negotovost in nemalokrat sprva celo povečajo stroške. Ta tveganja lahko s podpornimi shemami ublaži država. To že počnejo nekatere evropske države, med drugim tudi Avstrija in Nemčija, Norveška je pa šolski primer. Na ta način država poskrbi, da se vzpostavijo inovativne zelene tehnologije v praksi, ne samo na papirju.