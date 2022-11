Tako je začel pogovor za našo prilogo Marko Peterka pred več kot desetimi leti. Podjetje Marsen, Marko Peterka, s. p., iz Ihana je bilo ustanovljeno aprila 2001 in že od vsega začetka niso stavili le na eno vrsto ležišč, ampak se že vsa ta leta ukvarjajo z izdelovanjem in prodajo vzmetnih, lateksovih in drugih ležišč. Širili so nabor ponudbe ležišč, dodajali programe, kot so vzglavniki, odeje in nadvložki, masivne postelje, ležišča za tretje življenjsko obdobje, letvene podloge in seveda otroški program, ponujajo pa tudi ležišča za plovila in avtodome. Salon imajo v Ihanu in vsa ta leta prisegajo na butično prodajo. Sledijo osnovnemu cilju, da kupcu ponudijo res kakovostno ležišče ali bolje rečeno: ležišče, ki je zanj najprimernejše. Tudi zato je bila minula epidemija za njih poseben izziv, ki pa so ga z veliko mero iznajdljivosti in osebnega svetovanja po telefonu le nekako prebrodili.

Strokovni nasvet v salonu

Njihova ponudba temelji na različnih ležiščih in predvsem na odličnem znanju vseh prodajalcev. Poleg Peterke sta tu še Vesna Rutar, ki je v podjetju zadolžena tudi za promocijo podjetja, ter svetovalec in prodajalec Tilen Škufca. »Več ko imaš različnih materialov, kombinacij posteljnih sistemov oziroma ležišč, lažje ležišče prilagodiš uporabniku. Vsakomur lahko ponudimo res unikatno ležišče. Kupec na primer preizkusi ležišče in ugotovi, da mu je nekaj všeč, bi pa rad to še okrepil. In prilagajaš ležišče v tej smeri. Pomen dobrega spanja je izjemen. Če ponoči ne spimo dobro in se ne spočijemo ter se zjutraj zbudimo vsi polomljeni in neprespani, potem tudi čez dan ne bomo funkcionirali,« poudarja Vesna Rutar in pravi, da ni univerzalnih nasvetov in trendov za ležišča, zato so tudi zaradi te specifike posameznikov butične prodajalne ležišč uspešne, čeprav jih je razmeroma malo. Je pa ob tem predpogoj res dobro znanje prodajalca, ki pozna vse specifike posameznih materialov in kombinacij ter možnosti za izdelavo.

»Eno osnovnih vprašanj, ki nam zelo pomaga pri svetovanju glede pravilne izbire ležišča za določeno osebo, je, kaj ga moti pri obstoječem,« pripoveduje Vesna Rutar. Še kako so pomembni tudi podatki, kaj se je pri uporabniku v zadnjih letih morda spremenilo. Na primer teža, višina (pri otrocih), poškodbe, praktično vse telesne spremembe. Sicer doslej še niso imeli takega primera, ampak, če bi si pri njih kupec zaželel, da bi odspal nekaj uric in ležišče preizkusil, bi bilo tudi to izvedljivo.

Lateks s »štampiljko«

Že vse od začetka so eno redkih podjetij, ki imajo na lateks jedrih všito navedbo, da gre za 100-odstotni lateks, kakovosti ne izkazujejo samo s splošnim certifikatom, ampak z odtisom na vsakem jedru. Prednost ležišč in vzglavnikov iz naravnega lateksa je daljša življenjska doba, pri njihovih izdelkih pa je izboljšana elastičnost proizvodov in to, da lahko ležišče naredijo iz več ergonomskih plasti ter seveda več jeder različne trdote za boljšo podporo telesu. Peterka se je že pred ustanovitvijo podjetja ukvarjal z izdelavo ležišč, predvsem vzmetnic, in je tudi zato podjetje lahko razvilo zelo dobro ponudbo ležišč z vzmetmi in kasneje tudi v kombinaciji različnih materialov.

Vzmeti različnih premerov

Marko Peterka razlaga: »Žepasto vzmetenje se od drugih vzmetenj razlikuje po premeru samega vzmetnega jedra. Dejstvo je, da več ko je všitih vzmeti v sistem, ena zraven druge, boljša je lega telesa. Število vzmeti pri manjšem premeru je v primerjavi z žepastim sodčkastim vzmetenjem (soft-touch) podvojeno. Vzmetnice iz žepastega sodčkastega vzmetenja (soft-touch) so vpete v enem ali dvojnem kovinskem okvirju, pripomorejo pa k dobri opori hrbtenice. Vzmeti so všite v sistem ena zraven druge, tako da prosto nihajo in se v primeru, da se partner obrne, tresljaji ne prenašajo. Trdoto vzmetnega jedra uravnavamo z debelino žice – debelejša je, bolj kompaktno je vzmetno jedro. Vse naše žepaste vzmetnice so obdelane z bombažem, filcem ali lanom. Kovinski okvirji so zaščiteni z visokoelastično hladno peno EMC z odprtimi porami. Vsi kovinski deli so razmagneteni. Z robno ojačitvijo vzmetnica dodatno pridobi zračnost in ima daljšo življenjsko dobo. Rob vzmetnice je treba okrepiti zaradi zaščite naravnih materialov pri vstajanju in leganju v posteljo. S tem načinom dosežemo kompromis zračnosti, zaščito naravnih materialov in prevleke. V primeru kombinacije dveh ležišč je sredinska »luknja« zanemarljiva.

Manjši premer pet- ali sedemconskega jedra (s podano telesno višino) pripomore k natančnejši podprtosti v ledvenem in vratnem delu telesa. Vzmetnica telo objame in daje občutek lebdenja v kombinaciji s spominskim lateksom in spominsko peno. Klasično vzmetenje je namenjeno uporabnikom, ki želijo cenejšo vzmetnico za krajše udobje. Vzmetnice iz šlarafijskega vzmetenja sodijo med najbolj čvrste. Posebnost je v vezanju šlarafijskega vzmetenja, saj je vsaka vzmet štirikrat vezana okoli svoje osi. Vezava je izključno ročna. Šlarafijsko vzmetenje je nepogrešljivo pri močnejših uporabnikih, ki tehtajo 130 kilogramov in več.«

Vsak material ima svoje določene prednosti, tako da tudi ležišč iz pene ne smemo kar enostavno odpisati, v Marsenu pa pogosto uporabljajo tudi kombinacije različnih materialov. Penasta ležišča z odprto celično strukturo delujejo antialergijsko in so odporna proti bakterijam. Tako so zaradi teh lastnosti zelo uporabna v zdravstvenih ustanovah. Zračni materiali dobro vpijajo vlago, omogočajo pranje in po potrebi dezinfekcijo, imajo pa v podjetju ležišča iz hladno valjane pene z odprto celično strukturo, HR-pene in spominske sojine pene.

Pri vseh ležiščih v salonu in na svojih spletnih straneh poudarjajo skoraj obvezno uporabo letvenih podlog. V kolikšni meri bo prišlo ležišče z vsemi lastnostmi do izraza in ponudilo udobje, je gotovo odvisno tudi od letvenih mrež. Podaljšajo življenjsko dobo vzmetnice, predvsem pa pripomorejo k boljši zračnosti in pravilni podpori, pri lateksnih in penastih ležišč pa so letvene podloge obvezne.

Ležišča za posebne razmere

Tudi z vidika podlog je zanimiv njihov pristop do navtičnega programa in ležišč za avtodome. Pri avtodomih dejansko sledijo čim manjši teži, medtem ko Peterka glede ležišč za plovila pravi: »Pri hladno valjanih spominskih penah je problem v tem, da taka pena ves čas deluje v principu gobe. Ves čas vpija vlago. To pa lahko postane problem. V našem podjetju Marsen tako zagovarjam povsem drugo filozofijo, kot nekatera druga podjetja. Prisegamo na žepasto vzmetenje in naravni lateks oziroma kombinacijo, predvsem pa – na kakovostno ležišče.« Je pa pri takem ležišču namesto letvic obvezen klimatski modul, ki preprečuje plesen pod ležiščem in zagotavlja določeno stopnjo zračnosti, kar velja tako za ležišča v plovilih kot tudi v avtodomih. V bistvu je to od 2 do 3 cm visoko satje, ki zagotavlja zračnost pod ležiščem. Zaradi teže, kot pravi Vesna Rutar, priporočajo za avtodome hladno valjano peno, kombinirano z naravnimi materiali, za navtične programe pa piramidni ali oceanski lateks, predvsem pa težijo k čim lažjemu in naravnemu ležišču.

»Naša prednost je v tem, da se vsaki posamezni stranki resnično posvetimo in res naredimo ležišče po meri. Za naše podjetje zunajstandardna mera ni nikoli predstavljala problema, predvsem pa ves čas stavimo na kakovost. Naša najboljša reklama je zadovoljen kupec in njegovo priporočilo znancem. Se pravi reklama, ki gre od ust do ust. Kakovost je najboljša reklama,« je izjavil Marko Peterka že pred desetimi leti. Besede, na katere podjetje še vedno prisega in še vedno držijo.