Lavrov je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass kitajskemu zunanjemu ministru čestital za uspešno izpeljan partijski kongres, ki je oktobra potekal v Pekingu, in dejal, da bo to »zagotovilo kontinuiteto na poti partnerstva in strateškega sodelovanja« med Rusijo in Kitajsko.

Njegov kitajski kolega Wang Yi pa je dejal, da Kitajska nasprotuje izključitvi Rusije iz skupine G20. »Podpiramo vlogo Rusije v skupini G20 in drugih mednarodnih platformah ter menimo, da ji nihče ne bi smel odvzeti upravičene pravice do sodelovanja v večstranskih povezavah,« je dejal.

Lavrov se medtem ni udeležil uradnega kosila voditeljev držav in vlad G20, je pa imel govor na drugem delovnem zasedanju vrha, poročajo tuje tiskovne agencije. Sestal se je tudi z generalnim sekretarjem ZN Antoniem Guterresom, je sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Po poročanju ruskih državnih medijev naj bi se minister nameraval vrniti v Rusijo že drevi, še pred koncem vrha v sredo.

Za razliko od julija, ko je Lavrov predčasno zapustil srečanje zunanjih ministrov G20, potem ko so drugi udeleženci ostro obsodili rusko agresijo proti Ukrajini, je vodja ruske diplomacije tokrat poslušal ostre kritike na račun Rusije. Dvorane ni zapustil niti, ko je imel video nagovor ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Osnutek sklepne izjave, ki naj bi jo sprejele članice G20 in je v medijih krožil že pred začetkom srečanja, prav tako vsebuje presenetljivo ostro kritiko Rusije - v izjavi je med drugim eksplicitno omenjena vojna v Ukrajini in zahteva po popolnem in brezpogojnem umiku z njenega ozemlja.

Izjava sicer še ni sprejeta in zdi se, da nima soglasne podpore, vendar bi sprememba tona lahko pomenila premik, ki bi med drugim odražal bojazen Kitajske pred zaostrovanjem odnosov z Zahodom in podaljševanjem gospodarskih posledic konflikta, poroča britanski BBC.

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes na vrhu tudi posvaril pred izkoriščanjem hrane in energije kot orožja, kar je po poročanju tujih tiskovnih agencij mogoče razumeti kot posredno kritiko Rusije.