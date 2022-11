Gianni Infantino je opozoril, da bo prvenstvo pred televizijskimi zasloni spremljalo približno pet milijard ljudi, torej več kot polovica človeštva. »Vse vas prosim, da razmislite o začasni prekinitvi ognja za en mesec v času svetovnega prvenstva,« je dejal na kosilu z voditelji G20 na indonezijskem letoviškem otoku Bali.

Če popolnega premirja ni mogoče doseči, pa je kot alternativo predlagal vzpostavitev humanitarnih koridorjev »ali česarkoli, kar bi lahko pripeljalo do ponovne vzpostavitve dialoga kot prvega koraka k miru«. »Vi ste svetovni voditelji. Imate možnost vplivati na potek zgodovine,« je dodal. Po njegovem mnenju bi lahko začetek svetovnega prvenstva v Katarju služil kot »pozitiven sprožilec« v skoraj devetmesečni ruski invaziji na Ukrajino.

Infantino je prepričan, da lahko šport združuje in povezuje ljudi, kar se je izkazalo tudi leta 2018, ko je Rusija gostila svetovno prvenstvo, Ukrajina pa želi skupaj s Španijo in Portugalsko gostiti prvenstvo leta 2030. »Nismo naivni, da verjamemo, da lahko nogomet reši svetovne probleme,« je dejal Infantino. »Lahko pa izkoristimo to priložnost in naredimo vse, kar lahko, da končamo vse konflikte,« je pripomnil.

V pogovorih na vrhu skupine G20 sta sodelovala tudi predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden in ruski zunanji minister Sergej Lavrov, čeprav ni bilo takoj jasno, ali sta poslušala Infantina, ki je pozneje prosil voditelje, naj podpišejo spominsko nogometno žogo. Fifa je suspendirala Rusijo nekaj dni po invaziji na Ukrajino in Ruse izključila iz kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo, ki se bo začelo v nedeljo.

Kritike zaradi kršitev človekovih pravic v Katarju

Svetovno prvenstvo 2022, prvo, ki bo potekalo na Bližnjem vzhodu, že od podelitve kandidature Katarju spremljajo žolčne polemike, ki jih podžigajo domnevne kršitve človekovih pravic v Katarju, zatiranje drugače mislečih, slabo ravnanje s tujimi delavci in preganjanje LGBTQ oseb. Skupine za človekove pravice, vključno z Amnesty International, so prejšnji teden pozvale Infantina, naj vzpostavi program za odškodnine delavcem migrantom, ki bi jih izplačala mednarodna nogometna organizacija.

Infantino je v zvezi z očitki na račun kršitve delavskih pravic dejal, da »na sto tisoče delavcev uživa boljše pogoje kot pred nekaj leti«. Predstavniki Katarja pa so kritike obtožili spodbujanja rasizma in zagotovili, da »že delijo na stotine milijonov dolarjev za neizplačane plače«. Kot del reform je z nafto in zemeljskim plinom bogati Katar odpravil svoj zelo kritiziran sistem, v katerem tuji delavci niso mogli zamenjati službe ali zapustiti države brez dovoljenja delodajalca.