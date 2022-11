Pri izboru za nagrado zlati kamen ste letos preverili tudi to, kaj župani v iztekajočem se mandatu puščajo za seboj in kolikšen del predvolilnih obljub so izpolnili. Kaj ste dognali in kje se županom najpogosteje zatakne?

Kaj po vašem mnenju odlikuje dobrega župana?

»Da čuti utrip kraja. Da je odprt do prebivalcev, jih zna poslušati, a ob tem razume tudi širšo razvojno sliko. In – to je posebej pomembno – da ima dobro ekipo ter da z njo dobro sodeluje. Ključnega pomena za razvoj je kakovostna profesionalna občinska uprava. Tam, kjer deluje ta trikotnik, torej prebivalci – lokalna politika – občinska uprava, so rezultati najboljši.«

Je bolje imeti nadpovprečno zadolženo občino ali občino brez dolga? Oziroma če vprašam drugače: je bolje voliti župana z ambicioznimi obljubami ali zmernega ziheraša?

»Zanimivo vprašanje. Najprej, dolg ni bavbav, čeprav smo Slovenci po naravi zelo previdni. Občine večinoma nimajo težav z zadolženostjo. Tudi če je zadolženost večja od drugih krajev, je pri večini še vedno nizka. Vprašanje ni toliko, ali imeti dolg ali ne, ampak bolj, kako sestaviti kakovostne projekte in kako jih na najboljši način financirati. Kako torej sestaviti kar najboljšo finančno konstrukcijo in uporabiti mešanico različnih orodij, tudi zadolževanja. Časi, ko se je dalo veliko narediti le z evropskim denarjem, so mimo. In koga je bolje voliti? Ziheraša, ki sploh nima projektov, ali velikega vizionarja z gradovi v oblakih? Rekel bi, da nobenega od teh dveh. Volite tiste s konkretnimi projekti, ki naslavljajo resnične probleme kraja in imajo postavljene konkretne, po možnosti merljive cilje.«

