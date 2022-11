V sredo bo oblačno, dež se bo čez dan od zahoda razširil nad vso Slovenijo in do večera večinoma že ponehal. Manj padavin bo v severnih krajih. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo suho vreme. Več jasnine bo na Primorskem in v višjih legah, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle ali nizke oblačnosti. V petek bo oblačno, dež bo čez dan znova zajel vso Slovenijo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad vzhodno Evropo počasi slabi. Nad severnim Atlantikom je globoko ciklonsko območje, hladna fronta je dosegla obale zahodne Evrope. Od jugozahoda doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno in ponekod megleno. V Kvarnerju in sosednjih pokrajinah Italije lahko pade kakšna kaplja dežja. Več jasnine bo na območju Alp. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bo dež od zahoda razširil nad vse sosednje pokrajine, več padavin bo v krajih južno od nas. Popoldne bo dež v Furlaniji Julijski krajini in v Istri že ponehal.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V sredo bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V sredo popoldne bo vremenska obremenitev postopoma popustila.